Roma já não pensa na F1: “hoje as decisões são mais fundamentadas”

A Fórmula 1 chegou a ser cogitada para Roma, mas de acordo com o responsável máximo do ACI, Automóvel Clube de Itália, hoje em dia não é viável. Este fim-de-semana, as ruas da capital italiana vão acolher a Fórmula E, mas Angelo Sticchi Damiani diz que é difícil imaginar um Grande prémio em Roma: “Houve uma oportunidade de trazer a Fórmula 1 a Roma há alguns anos, disse o presidente do clube automóvel italiano ACI ao Corriere dello Sport: “Era um projeto muito ambicioso e caro e talvez a situação não fosse a correta”.

Sticchi Damiani disse que é difícil imaginar o projeto: “Um circuito de Fórmula 1 tem maiores necessidades em termos de segurança, e os custos são muito elevados. Penso que custa pelo menos três vezes mais do que a Fórmula E. Quando a ideia surgiu, Bernie Ecclestone decidiu tudo, mas hoje as decisões são muito mais fundamentadas. Penso que no futuro poderá haver mais corridas de Fórmula 1 em Itália, mas não em Roma”.