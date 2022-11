ROC: Valtteri Bottas junta-se a Mika Hakkinen | AutoSport

Valtteri Bottas é a mais recente adição ao cartaz do Race of Champions, que decorrerá em janeiro. O piloto da Alfa Romeo já confirmou a presença.

A Race os Champions junta alguns dos melhores pilotos do mundo e este ano apresentou um formato diferente, com a competição a ser feita na neve, em Pite Havsbad, na Suécia. Valtteri Bottas, que já tinha mostrado vontade de participar na edição deste ano, estará presente na próxima edição:

“Estou realmente ansioso para finalmente fazer a minha estreia na Corrida dos Campeões! Eu assisti o evento pela TV durante muitos anos e estive perto de competir no ano passado, mas tive de desistir no último minuto”, disse ele. “Foi difícil ver todos a divertirem-se com os carros na neve e no gelo na Suécia, e estou feliz por me juntar a eles em Pite Havsbad em janeiro”, seguiu.

No ano passado, foi a Noruega que venceu com Peter e Oliver Solberg a representarem o seu país, e na competição individual, Sebastien Loeb venceu Sebastian Vettel na final e venceu a competição pela quarta vez. Bottas junta-se a Mika Hakkinen em representação da Finlândia. No ano passado Bottas deveria ter participado mas foi substituido à última hora por Emma Kimiläinen.