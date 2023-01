Robert Shwartzman vai competir no GT World Challenge Europe com a AF Corse | AutoSport

Sem lugar como piloto principal na Fórmula 1, o futuro de Robert Shwartzman vai passar por competir num outro campeonato com o objetivo de “ser capaz de pilotar o máximo possível”, como tinha afirmando em dezembro último. Mantendo-se como piloto de reserva da equipa da Ferrari na Fórmula 1, partilhando essa função com Antonio Giovinazzi, Shwartzman vai fazer parte dos pilotos de fábrica nos programas de GT, nomeadamente entre os protagonistas do campeonato da SRO, o GT World Challenge Europe, neste caso apenas nas provas da Endurance Cup.

A Ferrari confirmou que em cada corrida da Fórmula 1 “estará presente um piloto reserva”, função em que vão alternar Antonio Giovinazzi e Robert Shwartzman. O piloto italiano faz parte de uma das tripulações da AF Corse na estreia do Hypercar da Ferrari no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) da FIA, enquanto o jovem piloto estará com Davide Rigon, outro piloto de fábrica da marca italiana, aos comandos do novo Ferrari 296 GT3 no GT World Challenge Europe. Rigon ainda participará no WEC e em quatro etapas da Endurance Cup do campeonato norte-americano da IMSA.

O Ferrari 296 GT3 apresenta um motor V6 turbo de 3,0 litros que pode produzir 600cv e foi concebido inteiramente em Maranello, com a ORECA encarregada da montagem e do suporte de peças para clientes da Ferrari, estando agendada a sua estreia competitiva para as 24 Horas de Daytona.