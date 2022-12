Robert Shwartzman com “várias opções” para 2023, mas quer manter contacto com F1 | AutoSport

Sem lugar como piloto principal na Fórmula 1, o futuro de Robert Shwartzman deverá passar por competir num outro campeonato com o objetivo de “ser capaz de pilotar o máximo possível”, afirmou o piloto. No entanto, o piloto russo com licença desportiva israelita vai tentar manter-se por perto do paddock da Fórmula 1, tendo ainda o sonho de se tornar piloto principal na competição rainha do automobilismo.

“Tenho várias opções. Recebi várias ofertas”, disse Shwartzman ao AutoSprint. “Portanto, vamos ver como correm as coisas. O meu objetivo é poder pilotar tanto quanto possível. Ao mesmo tempo, não quero perder o contato com o paddock da Fórmula 1. A Fórmula 1 é o meu sonho, por isso quero ficar como piloto reserva, talvez continuar a ajudar com o desenvolvimento do carro, o que é muito interessante”.

Shwartzman ficou em 2021 no segundo lugar da Fórmula 2, atrás do campeão Oscar Piastri e à frente de Zhou Guanyu, com ambos os pilotos a competir na F1 na próxima época. Zhou vai para a segunda época na Alfa Romeo, enquanto o australiano Piastri se vai estrear pela McLaren. Shwartzman explicou que se tivesse vencido a competição naquele ano, isso ajudaria agora a ter um lugar na F1, como acontece com Piastri, mas “demasiadas coisas correram mal em momentos decisivos” naquele ano. Agora, prefere concentrar-se no “presente e no meu futuro”, garante.