Ricciardo diz que a F1 fez do acidente momento ‘Hollywood’, mas há quem discorde

Daniel Ricciardo não gostou que a F1 tivesse passado imagens do acidente de Romain Grosjean, dizendo-se “enojado” com a F1 pela forma como a transmissão oficial transformou um acidente grave num momento ‘Hollywood’, mas o seu compatriota e Campeão do Mundo de 1980, e também Jacques Villeneuve, Campeão do Mundo de F1 de 1997 entendem que Ricciardo está errado. E Alan Jones vai mais longe: “Se não gosta, retire-se. A Fórmula 1 é um desporto perigoso. Todos gostamos de ver um bom acidente desde que ninguém se aleije. A possibilidade de alguém se aleijar é cada vez menor, mas este continua a ser um desporto perigoso. Se ele não sabe isso devia sair”, disse Alan Jones, ao Wide World of Sports.



Já Jacques Villeneuve diz que “discorda com Ricciardo. Se ele pensa dessa forma deve pensar noutro trabalho. Está completamente enganado até porque as imagens só foram mostradas quando houve a certeza que o Grosjean estava bem. Se o Ricciardo quer ganhar milhões e ser piloto de F1 tem de saber que isto faz parte do jogo. E o mesmo se aplica aos espetadores. Ninguém é forçado a ver F1. É um espetáculo e os acidentes fazem parte da F1” disse à Sky Italia.



São opiniões, é um tema sensível, mas todos nós sabemos que não estamos livres de ver uma morte em direto, infelizmente muitos do que estão a ler este texto já a viram, provavelmente mais do que uma vez, no desporto motorizado. Basta ver o que sucedeu com o acidente de Anthoine Hubert o ano passado em Spa. O acidente foi visto na TV, mas depressa a realização tirou as câmaras do local, assim que se percebeu que a questão era grave. Deve haver um ‘livro de estilo’ quanto à atuação dos realizadores, e a nós não nos parece que o acidente devesse ter sido escondido, como não foi, a partir do momento em que se soube que nada de muito grave se teria passado com Grosjean.

rl_gallery id=”484022″