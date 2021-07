Riccardo Ceccarelli, o Dr. F1: “O piloto que mais se aproximou da perfeição, Kubica, seguido de Leclerc” | AutoSport

O Dr. Riccardo Ceccarelli, CEO da Formula Medicine, é um médico que lidera uma empresa que trabalha há muito, em várias áreas da saúde, com a F1 e o desportos motorizados em geral. Recentemente deu uma entrevista à La Gazetta de lo Sport onde expressou a sua opinião face a um tema que será para sempre debatido na disciplina. Quem é o melhor piloto?

Sem surpresa, a sua conversa com o jornalista circulou em torno de dois dos mais conceituados campeões mundiais, Ayrton Senna e Michael Schumacher, mas curiosamente, nem um nem outro é, de acordo com o Dr. Riccardo Ceccarelli, uma personagem que tem mais de 30 anos de experiência de medicina desportiva, e pelas suas mãos passaram milhares de pilotos, é de opinião que que Robert Kubica, e Charles Leclerc, são, para si, muito mais perfeitos do que Senna e Schumacher: “Conhecia bem Ayrton Senna e Michael Schumacher. Eles foram conduzidos por esta busca extrema para encontrar um defeito para melhorar. Mas o piloto que para mim mais se aproximou da perfeição, foi Robert Kubica logo seguido de Charles Leclerc”, disse no âmbito de uma conversa sobre a importância do treino mental: “Estava convencido de que só os músculos e o coração contavam, empurrando, treinando e frequentando o ginásio. Subestimei a importância da cabeça. Em vez disso, hoje posso dizer que estou convencido de que num desportista de alto nível o cérebro faz a diferença.

Muitas vezes o uso de um psicólogo ou de um treinador mental é visto como reservado apenas para os que pensamos terem problemas, e isto significa que quanto mais alto se vai, mais se reduz a percentagem de atletas que dependem de um treinador mental”, disse o Dr. Riccardo Ceccarelli, que faz uma análise que vai muito para lá da simples aptidão desportiva, ou se cinge a números…

Todos nos lembramos de quem era Kubica durante o seu tempo na BMW F1, onde garantiu uma vitória e nove pódios, e depois na Renault. Quando se esperava que fosse para a Ferrari, veio o acidente de 2011. Quanto a Charles Leclerc, depressa mostrou sinais de se poder tornar uma futura estrela e caso hoje em dia tivesse carro para isso poucos duvidam que andaria na luta com Hamilton e Verstappen.

Mas mais perfeitos que Ayrton Senna e Michael Schumacher? Opinião bem curiosa, que foi pena não ter sido mais explorada…