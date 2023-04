Revista publicou ‘entrevista’ falsa com Michael Schumacher: vai acabar nos tribunais… | AutoSport

A revista Die Aktuelle anunciou ter feito e publicado uma entrevista com Michael Schumacher. Mas a história em contornos ‘artificiais’…

É absolutamente incrível o mau gosto, para não dizer algo pior de uma revista que agora está, ou vai ter, problemas com a justiça, e que publicou uma ‘suposta’ entrevista a Michael Schumacher. E como a fizeram, tendo em conta que, como todos sabemos, nunca lhes seria permitido falar, se é que isso é possível, com Michael Schumacher.

A ‘entrevista’ era afinal, gerada por inteligência artificial e a família de Michael Schumacher foi para a justiça, e a ‘coisa’ é bem capaz de não correr nada bem para a ‘revista’ Die Aktuelle.

Não imaginamos mesmo como é que alguém, ou mesmo um grupo de pessoas é capaz de se meter numa aventura destas. Será que não havia ninguém naquela redação, se é que ela existe, que fosse capaz de explicar a quem teve a ‘brilhante’ ideia, do que poderiam ter pela frente? Mas pelos vistos há mesmo quem seja capaz de fazer algo como o que foi feito.

Como se sabe, nada se ouve de Michael Schumacher, pelo menos em termos públicos, desde o dia 29 de dezembro de 2013, dia do acidente de esqui que o terá deixado com sequelas cerebrais.

Sabemos pouco de Schumacher, Jean Todt, o líder da Ferrari nos tempos do pentacampeonato seguido, sétimo da carreira do alemão, revelou que via corridas com Schumacher.