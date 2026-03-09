Resultados da Sondagem, 73% dos adeptos insatisfeitos: “não, isto não parece Fórmula 1”

Adeptos da F1 rejeitam atual modelo da modalidade em sondagem pós-GP da Austrália

Uma esmagadora maioria dos leitores do AutoSport manifestou o seu descontentamento com o rumo atual da categoria rainha do automobilismo. Segundo os dados recolhidos após o Grande Prémio da Austrália, 73% dos mais de 1000 votos, ‘afirmam’ que o formato atual já não se assemelha à Fórmula 1 tradicional.

A recente ronda em Albert Park, marcada por críticas de vários pilotos do “paddock” relativamente ao comportamento dos monolugares e às decisões regulamentares, parece ter solidificado uma tendência de afastamento entre os adeptos e a atual filosofia do desporto. Numa sondagem realizada junto dos nossos leitores, os resultados revelam um cenário de ceticismo acentuado: apenas 7,4% dos participantes se confessam totalmente convencidos e desejam continuidade no modelo atual.

Descaracterização da modalidade no topo das queixas

O dado mais expressivo da consulta aponta para uma crise de identidade na disciplina. Para 73% dos votantes, a resposta é um “não” categórico, acompanhado pela premissa de que “isto não parece Fórmula 1”.

Além da vertente técnica, a gestão das corridas tem alimentado a perceção de que o espetáculo artificial está a sobrepor-se à pureza da competição desportiva.

Divisão entre a qualidade da corrida e a eficácia dos carros

Uma fatia de 9,3% dos leitores apresenta uma visão mais ‘colorida’, admitindo que, embora a corrida na Austrália tenha sido positiva, os novos carros continuam sem convencer. Esta dicotomia sugere que o novo regulamento técnico, desenhado para facilitar as ultrapassagens, cumpre parcialmente o seu propósito em pista, mas falha em conquistar a admiração estética e técnica dos aficionados.

Por outro lado, a incerteza ainda domina 10,4% da amostra, que prefere aguardar por mais provas antes de emitir um juízo definitivo sobre a eficácia destas regulamentações.

O peso da crítica dos pilotos

Os resultados da sondagem surgem em consonância com as declarações de figuras de relevo na grelha. Durante o fim de semana em Melbourne, foram levantadas questões sobre a eficácia do novos sistema de ultrapassagem e a dificuldade em manter o ritmo de corrida com a atual gestão de energia, que obrigam a uma gestão conservadora por parte dos pilotos.

Como se percebe, a resistência à mudança é evidente, e o fosso entre as intenções da Liberty Media e a base de fãs tradicional parece estar a alargar-se. Com apenas 7,4% de apoio total ao presente modelo, a FIA e os responsáveis pela modalidade enfrentam o desafio de recuperar o prestígio técnico sem sacrificar o entretenimento.