Resultados da Sondagem, 73% dos adeptos insatisfeitos: “não, isto não parece Fórmula 1”
Adeptos da F1 rejeitam atual modelo da modalidade em sondagem pós-GP da Austrália
Uma esmagadora maioria dos leitores do AutoSport manifestou o seu descontentamento com o rumo atual da categoria rainha do automobilismo. Segundo os dados recolhidos após o Grande Prémio da Austrália, 73% dos mais de 1000 votos, ‘afirmam’ que o formato atual já não se assemelha à Fórmula 1 tradicional.
A recente ronda em Albert Park, marcada por críticas de vários pilotos do “paddock” relativamente ao comportamento dos monolugares e às decisões regulamentares, parece ter solidificado uma tendência de afastamento entre os adeptos e a atual filosofia do desporto. Numa sondagem realizada junto dos nossos leitores, os resultados revelam um cenário de ceticismo acentuado: apenas 7,4% dos participantes se confessam totalmente convencidos e desejam continuidade no modelo atual.
Descaracterização da modalidade no topo das queixas
O dado mais expressivo da consulta aponta para uma crise de identidade na disciplina. Para 73% dos votantes, a resposta é um “não” categórico, acompanhado pela premissa de que “isto não parece Fórmula 1”.
Além da vertente técnica, a gestão das corridas tem alimentado a perceção de que o espetáculo artificial está a sobrepor-se à pureza da competição desportiva.
Divisão entre a qualidade da corrida e a eficácia dos carros
Uma fatia de 9,3% dos leitores apresenta uma visão mais ‘colorida’, admitindo que, embora a corrida na Austrália tenha sido positiva, os novos carros continuam sem convencer. Esta dicotomia sugere que o novo regulamento técnico, desenhado para facilitar as ultrapassagens, cumpre parcialmente o seu propósito em pista, mas falha em conquistar a admiração estética e técnica dos aficionados.
Por outro lado, a incerteza ainda domina 10,4% da amostra, que prefere aguardar por mais provas antes de emitir um juízo definitivo sobre a eficácia destas regulamentações.
O peso da crítica dos pilotos
Os resultados da sondagem surgem em consonância com as declarações de figuras de relevo na grelha. Durante o fim de semana em Melbourne, foram levantadas questões sobre a eficácia do novos sistema de ultrapassagem e a dificuldade em manter o ritmo de corrida com a atual gestão de energia, que obrigam a uma gestão conservadora por parte dos pilotos.
Como se percebe, a resistência à mudança é evidente, e o fosso entre as intenções da Liberty Media e a base de fãs tradicional parece estar a alargar-se. Com apenas 7,4% de apoio total ao presente modelo, a FIA e os responsáveis pela modalidade enfrentam o desafio de recuperar o prestígio técnico sem sacrificar o entretenimento.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI