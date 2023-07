Responsável de Spa-Francorchamps quer receber F1 “todos os anos” | AutoSport

Apesar do enorme sucesso entre os fãs da Fórmula 1, a realização do Grande Prémio da Bélgica tem estado ameaçada ano após ano devido ao interesse generalizado na competição mundial e os argumentos económicos de outros países. Aumentando a pressão à manutenção de Spa-Francorchamps no calendário do mundial estão ainda os episódios trágicos que tiveram como consequência as mortes dos pilotos Anthoine Hubert em 2019 e Dilano van ‘t Hoff no início deste mês.

A diretora executiva do circuito de Spa-Francorchamps, Vanessa Maes explicou à RTBF que o traçado belga não é mais perigoso do que qualquer outro circuito.

Tendo que negociar com a FOM um novo contrato, visto que o atual termina em 2024, Maes salientou que irão começar a tratar deste assunto ainda este ano e que “não vamos deixar fugir” a oportunidade de manter a prova no calendário do mundial, admitindo porém, que “há muitos candidatos e poucos lugares”.

Existindo alguns rumores que dão conta da possibilidade do GP da Bélgica e dos Países Baixos manterem o seu lugar no calendário da F1 em rotatividade entre si, Vanessa Maes sublinhou nas mesmas declarações que a competição tem evoluído rapidamente e que não quer apontar cenários que podem não vir a acontecer, mas confirmou que “nós queremos receber a F1 aqui todos os anos. Muitas pessoas vivem deste evento. Sim, é preciso investimento e apoio do governo da Valónia, mas o retorno existe. Vale a pena”, acrescentando depois que a “F1 com Spa é um perfume. Sem Spa, é apenas água de colónia”.

Foto: Francois Nel/Getty Images/Red Bull Content Pool