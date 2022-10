Responsáveis do GP da Arábia Saudita reuniram-se com equipas e pilotos | AutoSport

Os organizadores do Grande Prémio da Arábia Saudita reuniram-se individualmente com todos os responsáveis das 10 equipas da grelha da Fórmula 1, além de encontros com pilotos, para garantirem as devidas condições de segurança em redor do próximo evento em Jidá em 2023.

A segunda ronda da atual época ficou manchada por um incidente que ocorreu muito perto do circuito de Jidá. Um míssil caiu numa plataforma petrolífera a poucos quilómetros da pista citadina e houve várias reuniões no local para determinar se estavam reunidas todas as condições de segurança para continuar o GP. Os pilotos estiveram muito próximo de boicotar o evento, mas acabaram por competir no fim de semana, apesar de deixarem muitas críticas sobre a questão.

Durante o recente GP de Singapura, o Príncipe Abdulaziz Bin Turki Al-Faisal, ministro do desporto da Arábia Saudita confirmou as conversas privadas que tiveram com todos os chefes de equipas e pilotos.

“Discutimos com eles sobre as medidas necessárias que foram tomadas, trabalhando com F1 em particular, e a nossa prioridade número um é a segurança para todos”, disse o ministro saudita, acrescentando ainda que na altura as autoridades estavam confiantes no esquema de segurança que rodeava o evento, até porque 3 dias depois do ataque à plataforma, foi declarado o cessar fogo.

O responsável saudita salientou que “sabemos que têm algumas preocupações em relação a algumas questões” e que a organização está a tomar medidas para responder a essas questões por parte da Fórmula 1. “Sabemos que é seguro, mas precisamos de explicar que medidas foram tomadas. Mais de 4000 militares foram destacados durante o evento apenas para garantir a segurança”, explicou o Príncipe, acrescentando que se certificaram “que ninguém afeta a segurança do evento e da cidade”.