Representante de Alex Palou e Chip Ganassi desmentem rumores de interesse da Red Bull no piloto

A Red Bull ainda não decidiu quem será o companheiro de equipa de Max Verstappen em 2025, e o lugar de Yuki Tsunoda continua a ser motivo de especulação. O japonês tem mostrado algumas melhorias, mas a adaptação ao RB21 tem sido complicada.

Com Laurent Mekies agora confirmado como novo chefe de equipa e CEO, após a saída de Christian Horner, a prioridade imediata da Red Bull parece estar estabilizada. A próxima grande questão é: quem alinhar ao lado do campeão neerlandês?

Entre as opções internas, Liam Lawson e Isack Hadjar não convenceram totalmente – Lawson não brilhou quando foi chamado à equipa principal, e Hadjar continua a ser um estreante com pouca experiência e o próprio já terá manifestado que não faz questão de ser já promovido à equipa principal, preferindo continuar a sua adaptação e desenvolvimento na Racing Bulls.

Foi neste contexto que o jornal IndyStar avançou com a possibilidade de Alex Palou, campeão da IndyCar, poder ser alvo de interesse da Red Bull. O espanhol de 28 anos soma quatro títulos em cinco anos e venceu ainda as 500 Milhas de Indianápolis.

Ninguém contacto o representante do piloto nem a equipa

Contudo, as informações foram rapidamente desmentidas. Fontes internas da Red Bull negaram qualquer contacto e a própria gestão de Palou foi perentória.

— “Nunca falei com nenhuma equipa de Fórmula 1 sobre o Alex, nem fui contactado por elas”, garantiu Roger Yasukawa, representante do piloto, em declarações ao PlanetF1.com.

O próprio chefe de equipa da Chip Ganassi Racing, Chip Ganassi, também rejeitou a história, classificando-a como sensacionalista:

— “Li essa notícia e não havia uma única citação válida. Falei com o Palou, e ele disse-me que nunca falou com eles [Red Bull]. Falei com a sua gestão, e também não sabem de nada. Eu não sei de nada. Acho que é uma história de clickbait, e alguém precisa rever o que é jornalismo de investigação.”

Ganassi foi ainda questionado se teme perder o piloto, depois da disputa contratual com a McLaren, mas respondeu de forma clara:

— “Claro que não quero perdê-lo. Ele teve uma oportunidade para sair e decidiu ficar. Não sei quantas vezes mais tenho de repetir para acreditarem nisso.”

Apesar de existir a informação de uma possível cláusula de saída no contrato de Palou, válida até final de 2025, o espanhol mostra-se pouco interessado numa mudança para a Fórmula 1, sobretudo para um cenário em que não teria carro vencedor.

— “Não há muitos lugares que eu considerasse trocar. Não sei se há algum assento que eu realmente quisesse, comparado com o carro da Chip Ganassi neste momento. É muito difícil bater isso. A parte divertida de ser piloto não é ser famoso. Eu gosto é de ganhar corridas.”, afirmou Palou ao IndyStar, após a vitória em Indianápolis.