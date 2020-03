RENAULT SPORT RACING REORGANIZA ATIVIDADES

A Renault foi a mais recente empresa ‘motorizada’ a tomar uma atitude face à pandemia resultante do COVID-19: “A atual situação excecional de saúde assumiu tal gravidade que somos obrigados a tomar decisões fortes para cumprir a nossa obrigação principal: proteger a saúde dos nossos colaboradores e das suas famílias, além de participar no esforço de saúde pública nacional e internacional”.

“A Renault Sport Racing tomou decisões adequadas dada a urgência da situação atual, antecipando ao mesmo tempo uma paragem prolongada seguida de uma temporada intensa, uma vez que a situação esteja sob controlo. As nossas decisões também devem ser coerentes com os conselhos do governo francês e inglês, com a política do Groupe Renault, mas também com a das autoridades da Fórmula 1”.

“A primeira dessas decisões foi apoiar a decisão da McLaren de não participar do Grande Prémio da Austrália, após um teste positivo no paddock, e depois repatriar rapidamente nossas equipas de pista presentes em Melbourne. De seguida, pedimos que não voltassem a Enstone ou Viry-Châtillon por um período mínimo de 14 dias”.

“O trabalho a partir de casa tem sido generalizado para todos os funcionários capazes de fazer isso em Viry-Châtillon. Após as medidas tomadas pelo governo francês e implementadas a partir da noite de segunda-feira em França, a direção da Renault Sport Racing também decidiu encerrar a Viry-Châtillon a partir da noite de sexta-feira 20 de março até domingo 5 de abril inclusive”.

“O trabalho em casa foi progressivamente implementado em Enstone e será obrigatório para todos os empregados que o possam fazer a partir de segunda-feira, 23 de março. Perante a escalada da situação na Europa e após discussões entre as equipas de Fórmula 1, F1 e FIA, foi decidido que o encerramento do verão seria antecipado e prolongado por uma semana. É neste contexto que estamos atualmente a planear o encerramento do local de Enstone a partir de segunda-feira 30 de março até domingo 19 de abril inclusive”.

“Estas medidas iniciais tomadas em Enstone e Viry-Châtillon serão revistas e adaptadas em função da evolução da situação”.

“Vamos agora entrar numa fase de discussões profundas com a F1, a FIA e as outras equipas para definir e pôr em prática medidas que o nosso desporto terá de tomar nestas circunstâncias excecionais. Diante dos próximos desafios, a responsabilidade e a solidariedade devem prevalecer para reduzir o impacto desta crise sanitária”.