Renault Fórmula 1; ‘Lay Off’ para a maioria

A Renault F1 decidiu colocar em licença temporária a grande maioria dos seus funcionários, reduzindo parcial ou totalmente as atividades nas suas instalações Viry-Châtillon e Enstone, as duas fábricas da equipa francesa.

Eis o comunicado: “A crise que enfrentámos ao longo das últimas semanas não tem precedentes. Diretivas claras da FIA e da Fórmula 1, bem como a mobilização de todas as partes interessadas envolvidas no desporto, tornaram possível tomar várias decisões para proteger as equipas a curto prazo e para reforçar o nosso desporto a médio prazo.

Neste contexto, a Renault Sport Racing decidiu observar o encerramento antecipado e alargado da FIA para as suas instalações de Viry-Châtillon e Enstone, de 30 de março a 3 de maio inclusive. Além disso, irá implementar as seguintes medidas para o seu pessoal:

Para Viry-Châtillon, a Renault Sport Racing decidiu colocar de pé um horário a tempo parcial a partir de 6 de abril por um período provisório de 12 semanas. Este período poderá ser reduzido ou prolongado em função da evolução da situação. Esta decisão foi tomada após consulta com os representantes dos trabalhadores e foi apoiada por um acordo de solidariedade destinado a proteger a empresa e os seus trabalhadores. Para as atividades não abrangidas pelo encerramento da FIA – Fórmula E e Customer Racing – os trabalhos serão retomados em função das condições de saúde e das necessidades da empresa.

Em Enstone, a Renault Sport Racing decidiu candidatar-se retrospetivamente ao Job Retention Scheme criado pelo governo britânico. A partir de 1 de abril, a grande maioria do pessoal da Enstone teve efetivamente um encerramento total (licença) até 31 de maio. Esta situação será revista em função da evolução da situação. Foi igualmente acordado um aumento do montante atribuído pelo governo para garantir um mínimo de 80% do salário real a todos os membros da equipa. Os salários do pessoal ativo, incluindo da direção, serão reduzidos nas mesmas proporções.

Cyril Abiteboul, Director-Geral da Renault Sport Racing: “As circunstâncias humanas e sanitárias muito difíceis que estamos a viver e o encerramento rigoroso em França e Inglaterra, bem como na maioria dos países organizadores dos Grandes Prémios, não nos permitem ainda medir o impacto no nosso desporto. Devemos, pois, utilizar todas as medidas ao nosso dispor para ultrapassar este prolongado período de incerteza e inatividade da melhor forma possível, protegendo simultaneamente toda a equipa que construímos ao longo dos últimos quatro anos”.