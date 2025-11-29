Relação entre Lando Norris e Oscar Piastri na McLaren: “está melhor do que nunca”
Rachel Brookes, da Sky Sports F1, questionou Lando Norris na conferência de imprensa sobre eventuais mudanças na relação com Oscar Piastri durante a temporada de 2025. “A vossa relação mudou? Víamos muitos vídeos de brincadeiras juntos. Passam mais tempo separados com a intensificação da luta pelo título?”, perguntou.
Mas Lando Norris negou alterações na relação entre ambos: “Não. A razão para menos vídeos é que ambos pedimos para fazer menos. Somos pilotos de corridas. Queremos vir pilotar, não fazer vídeos para redes sociais. Esse foi o nosso pedido enquanto pilotos. Mas ainda nos obrigam a fazer muitos. De resto, tudo igual. Estou muito contente – creio que ambos estamos – e não é por acaso, mas porque nos respeitamos mutuamente e entendemos a nossa posição.”
O britânico salientou a separação entre a pista e a vida pessoal: “Tratamos o mundo da pilotagem de forma diferente do que somos fora da pista. Sempre me dei bem com colegas desde o karting. Quero isso porque torna a vida mais divertida e agradável, e é por isso que estou cá – adoro o que faço. Quanto mais, melhor.”
Sobre o equilíbrio na McLaren, acrescentou: “Entendemos que trabalhamos para a equipa, queremos o melhor para ela e esforçamo-nos. Enquanto pilotos, maximizamos o nosso desempenho. Mas fora do carro, brincamos, rimos nos debriefings e desfrutamos de tudo. Não, pelo contrário, está melhor do que nunca em muitos aspetos.”
Mas Norris destaca as diferenças: “Somos pessoas muito diferentes. Ele é calmo, com os pés assentes na terra, descontraído – sempre parece cool. Admiro isso, como navega tudo com facilidade. É difícil ler o humor dele, mas comigo vê-se mais visualmente. Não jogamos golfe como com o Carlos. Com o Daniel não joguei, mas somos diferentes. Em termos de relação, damo-nos bem, trabalhamos juntos e a relação está melhor do que nunca.”
