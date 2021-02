Regresso da Fórmula 1 a Indianápolis é possível

Não é um circuito que traga muito boas recordações à Fórmula 1 mas é sem dúvida uma ‘meca’ do automobilismo. O Indianapolis Motor Speedway continua a ser uma das possibilidades para receber uma segunda corrida nos Estados Unidos da América do Norte, para lá da que já se realiza em Austin, Texas.

Quem o assegura é o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, que em entrevista à Autoweek confirma o interesse mútuo: “Os EUA são um trabalho em curso. Esperamos poder dizer mais em breve, mas confirmo que temos como objetivo passar a ter duas corridas nos EUA. Não posso dizer hoje se Vegas é melhor ou pior para ser honesto. Estamos a trabalhar nesse sentido e Indianápolis está na equação”, disse.

Recorde-se que a Fórmula 1 correu em Indianápolis entre 2000 e 2007, sendo a corrida que redundou no único pódio de um piloto português na F1, Tiago Monteiro em 2005, a que mais gente se lembra pela negativa.

Chegou a haver conversações adiantadas com Miami, mas a pandemia ‘furou’ os planos. O Circuito das Américas está na F1 desde 2012, costuma ser das melhores corridas do ano, mas a Fórmula 1 quer um segundo Grande Prémio nos EUA, um país que tem quase o mesmo território de toda a Europa, ainda que cerca de metade da população.