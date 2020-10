Red Bull: Yuki Tsunoda confirmado, Hulkenberg e Pérez em cima da mesa

A Red Bull poderá fazer mexer o mercado de forma inesperada. Yuki Tsunoda está quase a ser confirmado na Alpha Tauri para 2021, mas Sérgio Pérez e Nico Hulkenberg estão a ser equacionados.

A Red Bull não costuma recorrer ao mercado, quando contrata pilotos, preferindo sempre usar os talentos que surgem do programa de jovens pilotos. Mas, depois de uma série profícua de anos, em que o programa, “cuspiu” muitos pilotos talentosos, alguns deles desaproveitados, nesta fase não há um jovem que seja visto unanimemente como uma estrela de futuro. Pierre Gasly teve a sua oportunidade e deu-se mal, embora esteja em grande forma na Alpha Tauri e Alex Albon tem tido dificuldades em mostrar de forma consistente o seu verdadeiro potencial.

Já se sabe que a Red Bull tem pouca paciência e Helmut Marko admitiu que procura outras soluções fora de portas, com Pérez e Hulkenberg na calha.

O conselheiro da equipa já confirmou que Tsunoda fará parte da Aplha Tauri em 2021, talvez como parte do acordo entre Red Bull e Honda (e talvez operação de charme para pelo menos manter a unidade motriz japonesa para ser desenvolvida pela equipa). Para que se concretize faltará apenas ao jovem japonês marcar os pontos necessários para obter a super licença:

“No momento, só temos um piloto candidato a um assento na F1, Yuki Tsunoda”, disse ele à Sky Germany. “Ele está apontado para a AlphaTauri, só precisa marcar os pontos necessários para a superlicença.”

O lugar de colega de equipa de Max Verstappen poderá tornar-se numa surpresa, pois se Albon não mostrar evolução nas próximas corridas, poderá perder a vaga:

“Se Albon pode continuar a desenvolver e melhorar, então ele é um candidato para nosso carro em 2021. Se Albon não corresponder às nossas expectativas, temos que olhar para fora de nossa equipa”, disse Marko. “Somos fortes o suficiente para lidar com todos os pilotos. E então os dois candidatos Pérez e Hülkenberg entram em jogo. ”

Com estas declarações, ficam algumas ideias no ar: A Red Bull pondera mesmo usar pilotos de fora da sua academia, que Albon, apesar de estar a ser defendido pela equipa, ainda não convence e que Gasly também não conta para o lugar na Red Bull. Com a entrada de Tsunoda na F1 e se a Red Bull contratar Pérez ou Hulkenberg, Daniil Kvyat, Pierre Gasly e Alex Albon poderão ficar de fora. Kvyat é o mais sério candidato à saída, pois tem estado longe do nível de Gasly. Sobra uma hipotética vaga para dois jovens, uma escolha que se afigura difícil, mas que pode justificar os rumores da ida de Gasly para a Renault. Talvez o francês tenha entendido que o seu futuro na Red Bull não dará muito mais do que um lugar na Alpha Tauri e esteja a tentar sair para uma equipa que lhe dê outras perspetivas. Mas para qualquer dos pilotos que serão dispensados, será muito difícil encontrar um lugar para 2021.