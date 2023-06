Red Bull Showrun: Fórmula 1 regressa a Lisboa a 25 de junho | AutoSport

Se excluirmos o GP de Portugal de Fórmula 1 de 1959, realizado no Monsanto a 23 de agosto de 1959, e quando em 2008 a Renault trouxe o seu monolugar ao coração de Lisboa, à Avenida da Liberdade, não mais um Fórmula 1 rodou nas ruas da capital portuguesa. Pois esse hiato vai terminar com o Red Bull Showrun Lisboa, que se realiza a 25 de junho na zona de Belém, por onde o Rali de Portugal e o WRC já andaram. Ou o Lisboa-Dakar!

Integrado no programa oficial das festas da Capital, o Red Bull Showrun Lisboa vai proporcionar um dia de ação na zona de Belém. O encontro está marcado para 25 de junho, com a presença da equipa Red Bull Racing no topo das prioridades. Demonstrações de drifting, motos, breaking, música e até um desfile da Marcha dos Mercados de Lisboa reforçam um programa único. O evento será de acesso livre para o público.

O próximo dia 25 de junho traz a Portugal um muito aguardado regresso da disciplina máxima do desporto automóvel. O Red Bull Showrun Lisboa promete grandes emoções, tendo como cabeça de cartaz uma poderosa demonstração de F1 com o potente RB7 – o V8 com que o alemão Sebastian Vettel se sagrou Campeão do Mundo em 2011.

Com entrada livre, o evento divide-se em duas zonas: um Paddock que será montado na Praça do Império e estará acessível ao público durante a manhã (9h – 13h) e uma pista com cerca de um quilómetro situada em plena Avenida da Índia (entre o Museu dos Coches e o Centro Cultural de Belém) onde toda a ação começa a partir das 15h.

David Couthard, que conquistou o primeiro pódio para a Red Bull Racing em 2006, é o piloto de serviço do Red Bull Showrun Lisboa. Atualmente com 52 anos, esta verdadeira lenda da F1 participou em 247 Grandes Prémios e subiu ao pódio 62 vezes. Portugal tem sem dúvida um lugar especial no seu percurso, pois foi no Estoril que ganhou em 1995 a sua primeira corrida no Mundial de F1. Depois de ter encantado os fãs dos desportos motorizados dos quatro cantos do planeta, é agora a vez de Portugal assistir a este espectáculo único.

A adrenalina vai subir a cada passagem do F1 da Red Bull Racing, mas o programa para o dia 25 de junho é muito mais vasto. O lituano Aras Gibieza vai espantar a multidão com incríveis manobras em cima de uma moto, enquanto os irmãos germânicos Elias e Johannes Hountondji protagonizam o show da formação Red Bull Driftbrothers ao volante de um BMW M4. Pelo meio haverá um desfile da Marcha dos Mercados de Lisboa, uma demonstração de Breaking e ainda a atuação do músico Kappa Jotta. O acesso ao evento é gratuito, num programa a não perder para toda a família.

Com um total de 11 títulos mundiais, 92 vitórias e 234 pódios, a Red Bull Racing é a atual Campeã do Mundo de F1. Antes da ação nas ruas de Lisboa, todos os fãs da F1 vão poder divertir-se e ganhar prémios com o Red Bull Pit Stop Challenge: https://www.redbull.com/pt-pt/projects/redbullpitstop. O jogo online destina-se a maiores de 18 anos, residentes em Portugal, não existindo limite de participação – até ao dia 18 de junho, cada um pode jogar as vezes que quiser. Os três primeiros classificados na tabela do jogo recebem prémios e são anunciados no dia 20 de junho: 1º lugar – uma experiência presencial e exclusiva no Red Bull Showrun Lisboa, 2º e 3º lugar – kits de merchandising Red Bull Racing.

Domingo 25 DE Junho

9h-13h Paddock aberto ao público

10:00h Abertura da Área de Bares e Lojas

11:00h Corte de trânsito – Avenida da Índia

15:00h Início do Red Bull Showrun Lisboa

15:12h Marcha desfila com David Coulthard + Areas Gibieza + Red Bull Driftbrothers

15:30h SIDE ACT#1 Areas Gibieza

15:40h SIDE ACT#2 Red Bull Driftbrothers

15:53h Red Bull Racing em ação

16:05h SIDE ACT#3 Red Bull BC One demonstração de Breaking

16:25h SIDE ACT#4 Areas Gibieza + Red Bull Driftbrothers

17:00h Red Bull Racing em ação

17:12h SIDE ACT#5 atuação Kappa Jotta

17:25h SIDE ACT#6 Areas Gibieza + Red Bull Driftbrothers

17:43h Red Bull Racing em ação

18:15h Fim do Red Bull Showrun Lisboa