Red Bull responde aos comentários de Jos Verstappen sobre Christian Horner | AutoSport

A Red Bull já se pronunciou publicamente aos comentários de Jos Verstappen – LEIA AQUI – em que este exorta Christian Horner a sair da Red Bull, em declarações ao Daily Mail. Segundo o jornal inglês Express, Jos Verstappen e Christian Horner tiveram na sexta-feira um ‘bate boca’, e um porta-voz da equipa veio agora a público dizer que a ‘zanga’ não causou perturbações na equipa: “Não há problemas. A equipa está unida e estamos concentrados nas corridas”.

Jos Verstappen já veio a público dizer que não foi ele quem divulgou o link do google Drive com as conversas de WhatsApp, e Christian Horner e a Sky Italia divulgou um pequeno clip de 19 segundos que mostra os dois, Verstappen e Horner em acesa discussão (atrás de vidros, nada se ouve), com Horner a apontar e a gesticular várias vezes para o exterior do edifício. O mesmo relato refere que se cumprimentaram quando terminaram a conversa, pelo que não terá sido uma discussão, mas sim uma simples conversa. A verdade é que Jos Verstappen terá, depois disso produzido as declarações bombásticas que ‘pedem’ a saída de Christian Horner da Red Bull.

No Bahrein estiveram a mulher de Horner, Geri Halliwell, numa demonstração clara de apoio ao marido, e também o acionista maioritário da Red Bull, Chalerm Yoovidhya.