Red Bull Porsche em 2025 na Fórmula 1?

Helmut Marko admitiu em entrevista à Servus TV, estar em conversações com a Porsche para uma possível parceria tendo em vista os novos motores de F1, que devem ver a luz do dia em 2025. Voltou novamente na semana passada a circular o rumor que a Porsche pode estar prestes a voltar à F1, pois está interessada no novo regulamento de motores da Fórmula 1 para 2025 e nesse contexto, Marko disse à Servus TV que a Red Bull está “a falar com empresas sobre possíveis parcerias”, e quando questionado especificamente sobre a Porsche, Marko disse que: “Estamos a falar. Mas nada está alinhavado”. Já um porta-voz da Porsche, contactado pela Sport1, declinou comentar.

Contudo, fontes alemãs revelam que Marko tem falado com várias personalidades da VW e da Porsche, incluindo Fritz Enzinger, Herbert Diess e Wolfgang Porsche: “É demasiado cedo para falar de pormenores, mas não é segredo que já tivemos discussões com fabricantes. Estamos abertos a parceiros. Podemos construir um novo motor para os novos regulamentos sem um parceiro da indústria, mas uma parceria com um grande fabricante seria o cenário ideal”.