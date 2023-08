Red Bull Junior Team pode passar a apostar menos na F2 | AutoSport

O programa de jovens pilotos da Red Bull é apontado como um dos melhores do género, tendo dado oportunidade a muitos jovens para se tornarem pilotos profissionais e por último tendo dado dois campeões do mundo de Fórmula 1 à equipa.

Os campeões do mundo de Fórmula 1 Max Verstappen e Sebastian Vettel são o melhor resultado deste programa, mas em várias competições podemos encontrar pilotos que estiveram ou ainda estão ligados à Red Bull.

Enquanto a estrutura procura um novo ‘Verstappen’ ou ‘Vettel’, os responsáveis sabem muito bem como isso será difícil e por isso, o foco do programa poderá mudar e passar a concentrar-se mais nos pilotos mais novos, reduzindo o apoio na Fórmula 2, a antecâmara da F1.Segundo Christian Horner, a Red Bull está “a apostar um pouco mais nos jovens. Temos muitos pilotos na Fórmula 2 este ano, penso que isso pode ser reduzido e talvez possamos dar mais atenção às fórmulas de iniciação”.

Em declarações ao podcast ESPN F1 Unlapped, o chefe de equipa da Red Bull recordou que o programa “gerou Sebastian Vettel, gerou Max Verstappen. Daniel [Ricciardo] formou-se aqui, o Carlos Sainz também, o Pierre Gasly subiu para a Fórmula 1. Há tantos pilotos a quem foi dada oportunidade e que chegaram à Fórmula 1. Alex Albon é outro”. No entanto, sublinhou Horner, “um Max Verstappen ou um Sebastian Vettel não aparecem todas as épocas. Por isso, é preciso ter a certeza de que identificamos esse talento quando aparece”.

Neste momento, a Red Bull Junior Team conta com seis pilotos no pelotão da Fórmula 2 – Jak Crawford, Enzo Fittipaldi, Isack Hadjar, Dennis Hauger, Ayumu Iwasa e Zane Maloney – e apenas um no campeonato FIA de Fórmula 3. Contam ainda com pilotos na Super Fórmula japonesa – Liam Lawson – no campeonato britânico de F3, em campeonatos de Fórmula 4 e no karting.

Foto: Joe Portlock/Formula 1/Formula Motorsport Limited/Getty Images