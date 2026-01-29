Red Bull estreou nova unidade motriz: “momento muito especial”, diz Laurent Mekies
A Red Bull completou os dois primeiros dias de testes do Shakedown em Barcelona com a estreia da sua própria unidade de potência, um momento que o diretor da equipa, Laurent Mekies, descreveu como “muito especial” para toda a estrutura. O RB22 marcou assim a primeira saída para pista com o seu monolugar equipado com o novo propulsor Red Bull Ford Powertrains, desenhado internamente em Milton Keynes.
Primeiros quilómetros com o RB22
O primeiro dia de testes decorreu na segunda-feira, no Circuit de Barcelona-Catalunya, com Isack Hadjar ao volante. O jovem piloto cumpriu várias voltas em condições mistas, permitindo à equipa iniciar a aprendizagem sobre o novo conjunto chassis-motor. No segundo dia, Max Verstappen assumiu o carro durante a manhã, antes de Hadjar regressar à pista à tarde, num cenário de chuva intermitente.
Laurent Mekies salientou o esforço coletivo para ter o novo motor pronto a tempo: “Foi impressionante ver o carro sair às nove da manhã com a nossa própria unidade motriz. Só posso agradecer e dar os parabéns a todos os que trabalharam incansavelmente em Milton Keynes, tanto no lado do chassis como no da unidade motriz.”
Condições difíceis e primeiros desafios
As condições climatéricas dificultaram o trabalho da Red Bull no segundo dia. Verstappen teve apenas uma oportunidade de rodar em piso seco antes da chegada da chuva, e Hadjar acabou por sofrer um despiste sem consequências físicas. “O mais importante é que o Isack está bem. Vamos reparar o carro e preparar o próximo dia”, afirmou Mekies.
Apesar das limitações, o responsável francês destacou a importância dos quilómetros acumulados: “Naturalmente é muito cedo e ainda há muito a aprender, mas conseguimos rodar e recolher dados. É um primeiro passo de que toda a equipa deve orgulhar-se.”
O dirigente concluiu destacando o ambiente positivo dentro da equipa: “Há uma grande energia e espírito entre o Max, o Isack e todos em Milton Keynes. Mal podemos esperar pela próxima oportunidade para voltar a rodar”, disse Mekies, destacando a coragem de toda a estrutura Red Bull ao enveredar por um projeto próprio desta dimensão, ao invés de se ‘pendurar’ num construtor ‘estabelecido’. O tempo dirá se foi boa a opção…
FOTO Red Bull Content Pool / Getty Images
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
-
AutoSport TV A Sala de Operações da Red Bull Racing na F1: o centro nevrálgico em Milton Keynes22 Dezembro 2025 08:19
-