Red Bull estreou nova unidade motriz: “momento muito especial”, diz Laurent Mekies

A Red Bull completou os dois primeiros dias de testes do Shakedown em Barcelona com a estreia da sua própria unidade de potência, um momento que o diretor da equipa, Laurent Mekies, descreveu como “muito especial” para toda a estrutura. O RB22 marcou assim a primeira saída para pista com o seu monolugar equipado com o novo propulsor Red Bull Ford Powertrains, desenhado internamente em Milton Keynes.

Primeiros quilómetros com o RB22

O primeiro dia de testes decorreu na segunda-feira, no Circuit de Barcelona-Catalunya, com Isack Hadjar ao volante. O jovem piloto cumpriu várias voltas em condições mistas, permitindo à equipa iniciar a aprendizagem sobre o novo conjunto chassis-motor. No segundo dia, Max Verstappen assumiu o carro durante a manhã, antes de Hadjar regressar à pista à tarde, num cenário de chuva intermitente.

Laurent Mekies salientou o esforço coletivo para ter o novo motor pronto a tempo: “Foi impressionante ver o carro sair às nove da manhã com a nossa própria unidade motriz. Só posso agradecer e dar os parabéns a todos os que trabalharam incansavelmente em Milton Keynes, tanto no lado do chassis como no da unidade motriz.”

Condições difíceis e primeiros desafios

As condições climatéricas dificultaram o trabalho da Red Bull no segundo dia. Verstappen teve apenas uma oportunidade de rodar em piso seco antes da chegada da chuva, e Hadjar acabou por sofrer um despiste sem consequências físicas. “O mais importante é que o Isack está bem. Vamos reparar o carro e preparar o próximo dia”, afirmou Mekies.

Apesar das limitações, o responsável francês destacou a importância dos quilómetros acumulados: “Naturalmente é muito cedo e ainda há muito a aprender, mas conseguimos rodar e recolher dados. É um primeiro passo de que toda a equipa deve orgulhar-se.”

O dirigente concluiu destacando o ambiente positivo dentro da equipa: “Há uma grande energia e espírito entre o Max, o Isack e todos em Milton Keynes. Mal podemos esperar pela próxima oportunidade para voltar a rodar”, disse Mekies, destacando a coragem de toda a estrutura Red Bull ao enveredar por um projeto próprio desta dimensão, ao invés de se ‘pendurar’ num construtor ‘estabelecido’. O tempo dirá se foi boa a opção…

