Red Bull e Alpha Tauri na F1: Futuro assegurado

Receava-se que o eventual não congelamento de motores para 2022 pudesse colocar em perigo a presença da Red Bull e da Alpha Tauri na Fórmula 1 para lá de 2021, mas o que hoje foi decidido, descansou as ‘hostes’.

A Red Bull vai tomar conta dos motores Honda após a época de 2021, e para que isso acontecesse era necessário que estes ficassem congelados, pois a Red Bull não tem Know how nem instalações para trabalhar nos motores, e o pessoal que terá de manter na equipa com motores congelados, é bem diferente do que necessitaria, basicamente, que a Honda não fosse embora.

É um enorme um alívio para os homens de Milton Keynes, pois caso não pudessem ficar com o mesmo motor que têm atualmente, não lhes seria nada fácil manterem-se na F1. Portanto, o plano da Red Bull, continuar com os motores Honda e ‘comprar’ a propriedade intelectual, vai em frente.