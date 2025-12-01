Red Bull condena ameaças a Kimi Antonelli após GP do Qatar de F1
A Red Bull emitiu um comunicado a condenar os ataques e ameaças de morte dirigidos a Kimi Antonelli nas redes sociais, na sequência de um erro do piloto da Mercedes nas voltas finais do Grande Prémio do Qatar, que permitiu a ultrapassagem de Lando Norris para o quarto lugar e dois pontos extra na luta pelo título.
Erro em pista, onda de ódio online
Antonelli seguia à frente de Norris até à penúltima volta, quando saiu largo e perdeu momentaneamente o controlo do carro, deixando o britânico passar. A manobra reduziu a margem de pontos que parecia encaminhar-se para Max Verstappen e deixou Norris com 12 pontos de vantagem sobre o holandês antes da decisão em Abu Dhabi. De acordo com a Mercedes, mais de 1100 comentários “graves ou suspeitos”, incluindo ameaças de morte, foram detetados nas contas do italiano por ferramentas internas de gestão de comunidade.
Red Bull retifica e “lamenta” abuso
O caso ganhou dimensão depois de Helmut Marko sugerir que Antonelli teria permitido deliberadamente a ultrapassagem, ecoando dúvidas lançadas também no rádio de Verstappen. No comunicado divulgado, a Red Bull esclarece que “comentários feitos antes do final e imediatamente após o GP do Qatar sugerindo que o piloto da Mercedes, Kimi Antonelli, tinha deliberadamente permitido que Lando Norris o ultrapassasse estão claramente incorretos”, sublinhando que as repetições mostram o piloto a perder momentaneamente o controlo, o que abriu a porta à ultrapassagem. A equipa acrescenta ainda “lamentar sinceramente” que essa narrativa tenha contribuído para o abuso online dirigido ao jovem piloto.
Wolff ataca declarações e Mercedes leva caso à FIA
Toto Wolff, chefe de equipa da Mercedes, classificou as insinuações de Marko como “brainless” e “absurdas”, reforçando que Antonelli cometeu um erro em luta direta e não qualquer ação deliberada para ajudar Norris.
A Mercedes anunciou que irá apresentar à FIA o registo dos comentários abusivos, alinhando com o esforço do organismo em combater o discurso de ódio através da campanha “United Against Online Abuse”.
Em resposta ao esclarecimento da Red Bull, a marca de Brackley escreveu nas suas redes: “Abuso nunca é aceitável. Agradecemos terem reposto a verdade. Vemo-nos em pista em Abu Dhab
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
2 comentários
Deixe aqui o seu comentário
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.
strakarevo
1 Dezembro, 2025 at 14:00
Too little, too late.
Pity
1 Dezembro, 2025 at 14:34
Aonde irá parar a estupidez humana? Os mesmos idiotas que fazem esse tipo de ameaças, será que o fariam se o mesmo Antonelli tivesse uma saída de pista na frente do Verstappen? Aprendam a ver F1!