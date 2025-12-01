Red Bull condena ameaças a Kimi Antonelli após GP do Qatar de F1

A Red Bull emitiu um comunicado a condenar os ataques e ameaças de morte dirigidos a Kimi Antonelli nas redes sociais, na sequência de um erro do piloto da Mercedes nas voltas finais do Grande Prémio do Qatar, que permitiu a ultrapassagem de Lando Norris para o quarto lugar e dois pontos extra na luta pelo título.​

Erro em pista, onda de ódio online

Antonelli seguia à frente de Norris até à penúltima volta, quando saiu largo e perdeu momentaneamente o controlo do carro, deixando o britânico passar. A manobra reduziu a margem de pontos que parecia encaminhar-se para Max Verstappen e deixou Norris com 12 pontos de vantagem sobre o holandês antes da decisão em Abu Dhabi. De acordo com a Mercedes, mais de 1100 comentários “graves ou suspeitos”, incluindo ameaças de morte, foram detetados nas contas do italiano por ferramentas internas de gestão de comunidade.​

Red Bull retifica e “lamenta” abuso

O caso ganhou dimensão depois de Helmut Marko sugerir que Antonelli teria permitido deliberadamente a ultrapassagem, ecoando dúvidas lançadas também no rádio de Verstappen. No comunicado divulgado, a Red Bull esclarece que “comentários feitos antes do final e imediatamente após o GP do Qatar sugerindo que o piloto da Mercedes, Kimi Antonelli, tinha deliberadamente permitido que Lando Norris o ultrapassasse estão claramente incorretos”, sublinhando que as repetições mostram o piloto a perder momentaneamente o controlo, o que abriu a porta à ultrapassagem. A equipa acrescenta ainda “lamentar sinceramente” que essa narrativa tenha contribuído para o abuso online dirigido ao jovem piloto.​

Wolff ataca declarações e Mercedes leva caso à FIA

Toto Wolff, chefe de equipa da Mercedes, classificou as insinuações de Marko como “brainless” e “absurdas”, reforçando que Antonelli cometeu um erro em luta direta e não qualquer ação deliberada para ajudar Norris.

A Mercedes anunciou que irá apresentar à FIA o registo dos comentários abusivos, alinhando com o esforço do organismo em combater o discurso de ódio através da campanha “United Against Online Abuse”.

Em resposta ao esclarecimento da Red Bull, a marca de Brackley escreveu nas suas redes: “Abuso nunca é aceitável. Agradecemos terem reposto a verdade. Vemo-nos em pista em Abu Dhab