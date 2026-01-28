Red Bull avalia danos do acidente, amanhã ou 6ª feira, de regresso
Na sequência do acidente de Isack Hadjar ontem à tarde, a Red Bull Racing enfrenta agora um cenário complicado neste shakedown de pré-temporada em Barcelona. O monolugar sofreu danos significativos na traseira, e isso interrompeu o que estava a ser uma semana extremamente positiva para a equipa de Milton Keynes.
No primeiro dia (segunda-feira), Hadjar tinha sido o mais rápido da sessão, mas mais importante que isso, completou umas impressionantes 108 voltas com o novo motor da Red Bull, que como se sabe, corre com a sua própria unidade motriz, numa parceria com a Ford.
A dupla da Red Bull completou 185 voltas no total em apenas dois dias antes do aicidente, o que Laurent Mekies descreveu como uma conquista notável considerando a magnitude das mudanças técnicas de 2026 e o facto de ser a estreia do novo motor.
Incerteza estratégica
A situação agora é particularmente delicada. Segundo Mekies, a Red Bull não sabe quando conseguirá voltar à pista. A equipa já usou dois dos três dias de teste permitidos e está numa corrida contra o tempo para avaliar os danos e decidir se consegue – ou não – reparar o carro. O chefe da equipa declarou que a “prioridade neste momento é avaliar os danos no carro e ver que oportunidades lhes restam para rodar nos próximos dias” e que “só temos um dia restante, portanto devemos usar esse dia com muito cuidado”.
O grande problema, para já, é a falta de peças sobressalentes. Como o RB22 é totalmente novo e os fabricantes trabalham contra o tempo até aos testes, a Red Bull não tem ainda muitos componentes de reserva. Os danos concentram-se na traseira do carro (asa traseira e suspensão), pelo que se aguardam decisões que podem surgir a qualquer momento. Pelo menos, hoje, quarta-feira, 28 de janeiro, não vão rodar, pois continuam a avaliar os danos.
FOTO Red Bull Content Pool/Getty Images
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
-
AutoSport TV A Sala de Operações da Red Bull Racing na F1: o centro nevrálgico em Milton Keynes22 Dezembro 2025 08:19
-