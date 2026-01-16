Red Bull ‘lança’ época de Fórmula 1 de 2026
A Red Bull apresentou-se para a temporada de Fórmula 1 de 2026 num evento de grande impacto realizado na Michigan Central Station, em Detroit, cidade-sede da Ford, novo parceiro da equipa no desenvolvimento da sua primeira unidade motriz própria para a disciplina.
FOTOS Oracle Red Bull Racing / Red Bull Content Pool
Parceria técnica com a Ford e ambições desportivas
A apresentação em Detroit simboliza o reforço da ligação entre a Red Bull e a Ford, com ambas as entidades a trabalharem em conjunto no desenvolvimento da primeira unidade motriz de Fórmula 1 produzida sob a égide da estrutura de Milton Keynes. O objetivo passa por consolidar uma nova fase competitiva após a última vitória no Campeonato do Mundo de Construtores em 2023 e o terceiro lugar alcançado no Mundial de Equipas na época passada, na qual a equipa ainda conseguiu recuperar posições na fase final do campeonato.
Verstappen troca de número e mantém estatuto de referência
Max Verstappen, quatro vezes campeão do mundo, continuará a ser a principal figura da equipa em 2026, mas com uma alteração simbólica: o neerlandês passará a alinhar com o número 3, o seu número preferido, em vez do habitual 33, recuperando assim o número anteriormente utilizado pelo ex-colega de equipa Daniel Ricciardo. A mudança acontece após uma temporada em que Verstappen protagonizou uma forte recuperação na parte final do campeonato, levando a luta pelo título de pilotos até à última corrida, em Abu Dhabi.
Isack Hadjar sobe à equipa principal
Ao lado de Verstappen estará Isack Hadjar, promovido à Red Bull depois de uma época ao serviço da equipa-satélite Racing Bulls. O jovem piloto manterá o número 6 no seu carro, dando continuidade à identidade que trouxe das categorias de acesso. A dupla terá como missão recolocar a Red Bull na luta direta pelos títulos de pilotos e construtores, depois de a estrutura de Milton Keynes ter visto interrompida a sua série de triunfos no Mundial de Equipas após 2023.
Nova liderança técnica e desportiva
A nível estrutural, a época de 2026 marcará a primeira temporada completa de Laurent Mekies como diretor de equipa, após ter substituído Christian Horner a meio da época anterior. Do lado técnico, Pierre Waché continuará a liderar o departamento responsável pelo desenvolvimento do RB22 e pela adaptação da equipa ao novo pacote técnico associado à unidade motriz produzida em parceria com a Ford, num contexto em que a Red Bull pretende reafirmar-se como referência competitiva na Fórmula 1.
FOTOS Sal Rodriguez / Red Bull Content Pool
-
-