Recordes a bater na F1-2021: Mais vitórias sem títulos

Registo atual: 16 (Stirling Moss)

Este é um recorde indesejável, pois advém de um pressuposto com alguma conotação negativa. Destaca o piloto que tem mais vitórias na Fórmula 1 sem nunca ter sido campeão. O recordista é Stirling Moss com 16 triunfos e embora não seja muito provável ser batido este ano, é possível. Portanto, este é um registo potencialmente menos desejável no horizonte de Max Verstappen e Valtteri Bottas este ano.

Partindo do princípio que nenhum dos pilotos assegura o título em 2021, sete vitórias de Verstappen (atualmente tem 10 vitórias na sua carreira na F1), ou oito para o Bottas (que tem nove), vê-los-iam reivindicar o recorde da maior número de vitórias na F1 sem ganharem um campeonato, batendo o atual recorde de 16 de Sir Stirling Moss.

E se esses números lhe soam rebuscados, tenha em mente que Kimi Raikkonen, em 2005, Michael Schumacher em 2006, e Alain Prost em 1984 e 1988, venceram sete vezes nesses anos sem levar a coroa final, enquanto Lewis Hamilton assegurou 10 vitórias em 2016, mais do que Nico Rosberg (que venceu nove vezes) e reclamou para si o campeonato.

Verstappen e o Bottas farão questão de evitar a obtenção deste registo indesejado em 2021. Se ganharem sete ou oito vezes, respetivamente, que venha o título também…