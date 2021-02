Recordes a bater na F1-2021: Mais títulos de Construtores de motores

Registo atual: 7 (Ford, Mercedes)

São duas as marcas que têm presentemente sete títulos, Ford e Mercedes, no que aos motores diz respeito. Se a Williams, Aston Martin, McLaren ou (sejamos realistas, muito provavelmente) a Mercedes reivindicar o Mundial de Construtores em 2021, irá bater um recorde estabelecido pela Ford em 1974, de sete títulos consecutivos para um fabricante de motores – recorde esse que foi igualado pela Mercedes no ano passado.

Assumindo que será a equipa Mercedes (em vez da Williams, Aston Martin ou McLaren) que conseguirá fazer o trabalho, isso significaria também que os Flechas Prateadas, agora negras, estenderiam o seu próprio recorde de títulos consecutivos de construtores, para uns espantosos oito títulos.