Recordes a bater na F1-2021: Maioria das pole positions num único circuito

Registo atual: 8 (Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton)

E finalmente, como se não houvesse registos suficientes que Lewis Hamilton ainda aspirasse poder reivindicar, também o maior número de pole position num só traçado está ao alcance do inglês. Oito vezes Hamilton assegurou a pole position no circuito Albert Park de Melbourne (embora curiosamente, lá tenha ganho apenas duas vezes). Uma nono pole quando a corrida tiver lugar em novembro, após a mudança do calendário no início deste ano, veria Hamilton bater o recorde de oito poles num único circuito que atualmente partilha com um par de lendas da Fórmula 1: Michael Schumacher (em Suzuka) e Ayrton Senna (em, ironicamente, Imola).