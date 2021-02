Recordes a bater na F1-2021: Maior número de títulos

Registo atual: 7 (Michael Schumacher e Lewis Hamilton)

O grande recorde que se aproxima no horizonte é obviamente o de Lewis Hamilton, que pode este ano assegurar o seu oitavo título Mundial. Caso o consiga, depois de ter igualado Michael Schumacher em 2020, ultrapassa o alemão e passa a deter sozinho o maior número de títulos na Fórmula 1. Caso o consiga, ganha mais um argumento para ser eventualmente considerado o G.O.A.T (Greatest Of All Times) da Fórmula 1. Como bónus, se Hamilton for Campeão em 2021 também iguala o recorde de Schumacher, de cinco títulos de pilotos consecutivos, pois Hamilton tem sido campeão desde 2017.