Recordes a bater na F1-2021: Maior intervalo entre vitórias

Registo atual: 6 anos 6 meses 28 dias (Riccardo Patrese)

Fernando Alonso tem este ano hipótese de bater um recorde de Riccardo Patrese. Embora possa parecer algo que não é muito provável, a verdade é que pode acontecer.

A última vitória de Alonso na F1, foi no Grande Prémio de Espanha de 2013, o que significa que se Alonso vencesse a abertura da temporada no Bahrein este ano, ainda assim, estabeleceria um novo recorde pelo maior intervalo de tempo entre duas vitórias, com 7 anos 10 meses e 16 dias – batendo o recorde de Patrese de 6 anos 6 meses e 28 dias entre os seus triunfos no Grande Prémio de São Marino de 1983 e 1990.

Uma vitória no final do ano, é claro, só iria alargar ainda mais o hipotético recorde de Alonso.

E tendo em conta as vitórias de Pierre Gasly, no AlphaTauri, e Sergio Perez, com o Racing Point, na época passada, uma vitória de Fernando Alonso não está, de forma nenhuma, para além das possibilidades. Até porque falamos de Fernando Alonso.