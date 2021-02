Recordes a bater na F1-2021: Grand Slam e Hat Tricks

Registo atual (Grand Slam): 8 (Jim Clark)

Registo atual (hat tricks): 22 (Michael Schumacher)

Um Grand Slam é um feito alcançado por um piloto que vence um Grande Prémio a partir da pole position, lidera cada volta da corrida, e estabelece a volta mais rápida dessa corrida.

Por isso, este é outro recorde para Hamilton poder atingir em 2021, um recorde de 56 anos de Jim Clark, com oito Grand Slams – o que significa garantir a pole, a vitória, a volta mais rápida e a liderança em todas as voltas ao longo do fim-de-semana de corrida. Hamilton tem o seu recorde atualmente em seis, tendo o seu último Grand Slam surgido no Grande Prémio de Abu Dhabi de 2019. Mas já fez três num ano antes (2017).Cinco ‘hat tricks’ é o que precisa Lewis Hamilton para bater outro recorde de Schumacher.

Algo ligeiramente mais fácil, pois requer o triunfo na corrida, pole e volta mais rápida. Hamilton tem neste momento 18 ‘hat tricks’, depois de registar três em 2020, na Hungria, Toscana e Portugal, o que conseguiu em 17 corridas. Será que consegue cinco em 23 Grandes Prémios?