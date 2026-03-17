Rally Raid Portugal: Alexandre Pinto com um novo desafio

Alexandre Pinto inicia a temporada de 2026 com um novo desafio desportivo, ao estrear-se na categoria Challenger no bp Ultimate Rally Raid Portugal. O campeão do mundo SSV de 2025 mantém a parceria com o navegador Bernardo Oliveira, também ele campeão mundial, e apresenta-se ao volante de um Tauros, integrado na Odyssey Academy by BBR.

A prova portuguesa, segunda etapa do Campeonato do Mundo de Rally Raid (W2RC) e única disputada na Europa, marca assim um passo importante na evolução do projeto do piloto do Old Friends Rally Team, que sobe de categoria e eleva as ambições competitivas para esta temporada.

A entrada na Challenger surge no âmbito de um programa de desenvolvimento para jovens pilotos, que Alexandre Pinto considera fundamental para a sua progressão nas competições internacionais.

“É um novo desafio que vamos ter pela frente e para o qual estamos extremamente motivados. A Odyssey Academy é um programa que me deixou muito entusiasmado e que acredito que me vai ajudar bastante no meu crescimento enquanto piloto, com o objetivo de disputar as mais importantes competições internacionais de rally raid”, explicou.

Apesar do entusiasmo, o piloto reconhece que a adaptação ao novo carro será um dos principais desafios nesta fase inicial, dado o reduzido tempo de preparação.

“Vamos entrar na prova com muito poucos quilómetros feitos no carro. Fizemos um teste curto em França e ainda teremos o shakedown antes da corrida. Espero adaptar-me rapidamente, porque o objetivo mantém-se: lutar pelo melhor resultado possível, com a vitória sempre como ambição.”

A participação no Rally Raid Portugal representa assim um momento-chave para avaliar o potencial desta nova aposta, num contexto competitivo exigente e frente a alguns dos melhores pilotos da disciplina.