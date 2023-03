Ralf Schumacher vai pilotar Williams FW25 na ronda do MotoGP em Portimão | AutoSport

A Fórmula 1 de certa forma, estará presente durante o Grande Prémio Tissot de Portugal de MotoGP no Autódromo Internacional do Algarve no próximo fim de semana. Ralf Schumacher estará na pista portuguesa com o Williams-BMW FW25, convidado para rodar duas voltas com o carro britânico, uma no sábado e outra no domingo entre as provas do Moto2 e da classe rainha MotoGP.

20 anos depois de ter vencido dois Grandes Prémios de Fórmula 1 – o chassis que vai ser conduzido por Schumacher venceu o GP da Europa em Nürburgring e o GP de França em Magny-Cours em 2003 – o poderoso V10 voltará a fazer-se ouvir perante milhares de espectadores que vão marcar presença na ronda de abertura da temporada do MotoGP.