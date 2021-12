Quem seria o melhor substituto de Lewis Hamilton? – Resultados | AutoSport

E se o mundo da Fórmula 1 for abalado com a notícia surpreendente do fim, ou uma pausa, da carreira de Lewis Hamilton depois do que passou esta época? Toto Wolff deixou no ar essa possibilidade na primeira vez que falou aos meios de comunicação social depois do GP de Abu Dhabi. “Espero sinceramente que o Lewis continue a correr, porque ele é o maior piloto de todos os tempos. (…) E penso que como piloto, o seu coração dirá que tem de continuar porque está no auge das suas capacidades. Mas temos de superar a dor que lhe foi causada no domingo, também, porque ele é um homem com valores claros. É difícil de compreender como isto aconteceu”, disse Wolff.

No caso hipotético disso acontecer, quem poderia a Mercedes contratar para colmatar a saída do heptacampeão?

Fornecemos algumas hipóteses para os nossos leitores escolherem e o piloto mais votado foi Lando Norris. O piloto britânico arrecadou 20.8% dos votos e depois de uma excelente época na McLaren, os leitores do AutoSport, no caso da saída de Hamilton, gostariam de ver uma dupla Lando Norris / George Russell. O segundo piloto mais votado foi Nyck de Vries, campeão de Fórmula E e piloto de reserva da Mercedes. O jovem neerlandês já mostrou qualidade no passado, sagrando-se campeão de F2 antes de se mudar para os monolugares elétricos e arrecadou 14.4% dos votos, à frente de Fernando Alonso (11.4%) que ficou no top 3 dos mais votados. Para Alonso seria uma oportunidade de ouro e os nossos leitores consideram que o espanhol teria ainda argumentos para convencer a Mercedes. Sebastian Vettel (10.4%) e Carlos Sainz ( 9.3%) conseguiram ainda um lugar no top 5.

Nico Hulkenberg (6.5%) e Daniel Ricciardo (6.4%) ainda conseguiram alguns votos sendo que os restantes nomes apresentados tiveram votações residuais.

VOX POP

Cágado1



Lando Norris já demonstrou a velocidade e maturidade para poder aspirar a um lugar de topo. Além disso demonstrou ser um bom colega de equipa. Duvido que a McLaren tivesse capacidade de o segurar. Estou convencido que será o próximo piloto Mercedes, mas não acredito que seja já. O Hamilton vai pelo menos querer ver como são estes novos carros. Ser campeão com 3 gerações diferentes de carros é apelativo demais para ele não tentar.

831ABO



Neste exercício meramente especulativo – o Hamilton não vai sair coisa nenhuma – falta o elefante na sala: Valtteri Bottas. Tem experiência de cinco anos na Mercedes, tem um palmarés simpático, não é dado a conflitos internos e, quer queiram quer não, é um excelente piloto. Há quem negue o seu valor por ter sido ofuscado pelo Hamilton – mas isso faz dele um mau piloto? Cévert foi ofuscado por Stewart, Berger por Senna e Moss por Fangio; isto significa que são maus pilotos? Claro que ia haver uma indemnização choruda a pagar, mas a Mercedes ainda deve ter uns trocos no mealheiro e muita gente dentro da Alfa Romeo (e da Ferrari) ia ficar muito contente por ter o Giovinazzi de volta. Excepto, talvez, Fred Vasseur…

Lagaffe



Não me parece que o Hamilton saia mas também nunca pensei que o Rosberg saísse.O Alonso é o único que poderia replicar rapidamente performance e liderança ao nível do Hamilton. A continuidade do Bottas poderia ser opção mas seria sempre uma solução de curto prazo.

Daniel Sousa



Vettel ou Norris, mas o Hamilton não sai.