Quem merecia estar na F1 e quem saía? – Sondagem | AutoSport

Dos 20 lugares que existem na Fórmula 1, a classe rainha do desporto automóvel, sabemos que nem todos os pilotos que constituem o pelotão, são os melhores. Ficamos sempre com a ideia que piloto X está a ocupar uma vaga que poderia ser de piloto Y.

O tema das vagas por ocupar na Williams e Alfa Romeo, deixou-nos a querer saber o que os nossos leitores pensam sobre que piloto fora da F1, que teria lugar no pelotão. De centenas de pilotos cujo sonho é chegar à F1, tentamos chegar a um compromisso entre jovens que estão nas categorias juniores e outros pilotos, que já passaram pela F1 ou cujo sonho lhes foi negado.

Na questão seguinte, gostaríamos de saber quem, dos atuais pilotos da competição, é que retiravam da F1 para abrir lugar para outros pilotos entrarem?

Temos a certeza que são vários, mas queremos perceber quem a maioria escolhe.

A carregar…

A carregar…