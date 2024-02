Quem é Andrea Kimi Antonelli? | AutoSport

O seu nome é cada vez mais falado como potencial substituto de Lewis Hamilton, está já rotulado em alguns círculos como “o melhor desde Max Verstappen”, é piloto do Programa de Jovens Pilotos da Mercedes. Chama-se Andrea Kimi Antonelli, e esperemos que a ‘pressão’ de tanta ‘faladura’ não seja contraproducente.

Toto Wolff já disse que o jovem italiano tem é que se concentrar na Fórmula 2, provavelmente, a declaração mais lógica que foi feita sobre o jovem italiano nos últimos tempos.

É verdade que a Mercedes está à procura de um substituto para Lewis Hamilton para a época de 2025, não demorou muito a que o nome desta jovem promessa viesse à baila, mas tendo em conta o que tem sido a política de pilotos da Mercedes, nada indica que um passo desses pudesse ser dado, a não ser que a política mude ou o jovem se porte tão bem em 2025 que faça que Mercedes nem sequer hesitar.

Tanta conversa à volta do jovem é que não ajuda nada…

Kimi Antonelli tem apenas 17 anos, foi confirmado na grelha da Fórmula 2 para 2024, na Prema, ao lado de Oliver Bearman.

Quem é Andrea Kimi Antonelli?

Andrea Kimi Antonelli nasceu em Bolonha, Itália, em 2006 e tem competido desde 2014 – subindo rapidamente nas classificações de karting, conquistando títulos e vitórias pelo caminho. Mais conhecido pelo seu nome do meio, Kimi, juntou-se ao Programa Júnior da Mercedes-AMG Petronas Formula One Team em abril de 2019, depois de chamar a atenção de Toto Wolff.

Conquistou os títulos da WSK Euro Series e da Super Master Series na categoria OK Junior naquela temporada, além de terminar em segundo lugar no Europeu de Karting da FIA e terminar em quinto no Campeonato Mundial de Karting da FIA. Em 2020, subiu para a classe OK, conquistando o Campeonato da Europa de Karting da FIA e a WSK Euro Series.

Em 2021, ele competiu em várias séries internacionais de karting na classe OK, vencendo o Campeonato Europeu da FIA mais uma vez, antes de passar para as corridas de monopostos no final da temporada na Fórmula 4 italiana para as três últimas rodadas com a Prema, mostrando um ritmo impressionante e marcando pódio.

Em 2022, Kimi passou a correr em monolugares a tempo inteiro na F4 italiana e na ADAC F4 com a Prema. Um ano impressionante viu-o conquistar ambos os títulos, acumulando 22 vitórias e 21 pole positions em 35 corridas.

Seguiu-se mais sucesso em 2023, com Kimi a conquistar o título do Campeonato Europeu Regional de Fórmula Alpine (FRECA) com a Prema, graças a uma época estelar composta por cinco vitórias e mais seis pódios. No início do ano, também conquistou o título da Formula Regional Middle East.

A Fórmula 2 está à porta em 2024, e o italiano vai pôr à prova todas as suas capacidades na principal série de ‘alimentação’ da F1, mais uma vez com as cores da Prema.