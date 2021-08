Que tempo faz um Fórmula 1 em Le Mans? Bem abaixo de 3 minutos… | AutoSport

Depois de Fernando Alonso ter rodado com o seu Alpine F1 na pista de La Sarthe, o traçado das 24 Horas de Le Mans, a Alpine revelou que, segundo as estimativas que fez, um Fórmula 1 rodaria em La Sarthe abaixo dos 3 minutos. Sabendo-se que o recorde atual da pista é 3m17.297s, um registo feito por Mike Conway em 2019, ainda com o Toyota TS050 Hybrid, percebemos que a diferença é abismal, mas a verdade é que um Fórmula 1 como o que conhecemos hoje em dia, nunca aguentaria uma corrida. Seria interessante tentar perceber o que seria necessário para suportar 24 horas, mas… ‘cada macaco no seu galho’.