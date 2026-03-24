Que porta de entrada para o Motorsport poderá a BYD escolher?

A Cadillac entrou na F1 em 2026 como 11.ª equipa, algo que não acontecia desde a estreia da Haas em 2016, reforçando o peso dos EUA na grelha. Mas a próxima grande história pode vir de outro mercado estratégico para a categoria: a China, com a BYD a estudar uma entrada no desporto motorizado ao mais alto nível, com a F1 a ser apontada como potencial porta.

Segundo a Bloomberg, a fabricante chinesa analisa diferentes vias de entrada em competições como a F1 e o WEC, num movimento pensado para reforçar a marca fora da China numa fase em que o mercado interno abranda e as exportações ganham peso. O automobilismo é, acima de tudo, uma ferramenta de marketing: paixão para alguns, mas para os conselhos de administração uma montra global onde se jogam imagem, tecnologia e posicionamento de produto.

Os primórdios da marca

Fundada em 1995 em Shenzhen por Wang Chuanfu, a BYD começou como produtora de baterias recarregáveis de baixo custo para eletrónica de consumo, conquistando rapidamente clientes internacionais e tornando-se um dos maiores fabricantes mundiais do setor. No início dos anos 2000, deu o salto para o automóvel ao comprar a Qinchuan Automobile e criar a BYD Auto, passando de modelos de combustão acessíveis para híbridos plug-in e elétricos puros, num caminho que culminou na liderança global nesse segmento.

Aposta no motorsport com três alternativas

Com o interesse em apostar no mundo das corridas, as opções em cima da mesa são essencialmente três: Fórmula E, WEC e F1. Uma entrada de raiz na F1, à imagem da Cadillac, implicaria um esforço financeiro brutal: além da taxa de entrada na ordem dos 450 milhões de dólares, há o investimento em infraestruturas, tecnologia e centenas de funcionários. A Cadillac já gastou acima de mil milhões de dólares e ainda está numa fase inicial do projeto. Seria um investimento de risco elevado, sobretudo numa categoria onde o regulamento futuro ainda levanta dúvidas sobre o equilíbrio entre combustão e elétrico. Cada vez mais se fala de um potencial regresso dos V8, o que pode ir contra a filosofia da marca.

Comprar uma estrutura existente — como a Audi fez com a Sauber — reduziria a curva de aprendizagem, mas Alpine e Aston Martin, apontadas como potenciais alvos, trazem constrangimentos próprios: ligação acionista à Renault no primeiro caso e parceria com a Honda no segundo, o que torna qualquer negociação complexa. Já o WEC oferece um compromisso intermédio: um programa LMDh permite partir de um chassis fornecido (Dallara, Multimatic, ORECA ou Ligier), com custos inferiores aos de uma equipa de F1 e uma ligação direta a Le Mans, embora com exposição mediática menor.

(Photo by Jed Leicester/LAT Images)

A Fórmula E é também uma forte opção e parecem já haver conversas com os responsáveis da competição. A empresa já marcou presença de forma visível em vários eventos e Jeff Dodds, CEO da categoria, confirmou conversas ativas e regulares com o construtor chinês. O próprio Dodds admite que não sabe se há interesse real na F1, sublinhando que parte do ruído mediático pode ser exagero, mas reconhece que a presença de um gigante totalmente elétrico faria sentido na Fórmula E.

Qual a melhor via?

Ao mesmo tempo que enfrenta um abrandamento nas vendas domésticas e um peso crescente das exportações, a BYD acelera a aposta em mercados como Europa e América Latina. Neste contexto, qualquer projeto desportivo terá de ser calibrado para não se tornar um esforço financeiro desproporcionado face às prioridades de expansão global.

Fiti Ian Bundey/ MPS Agency

Nesse contexto, a Fórmula E oferece-lhe um palco 100% elétrico, alinhado com o produto, com custos mais controlados do que a F1 e uma narrativa clara de tecnologia e sustentabilidade; o WEC pode funcionar como extensão híbrida dessa estratégia, caso queira associar-se à resistência e a Le Mans. A Fórmula 1 continua a ser a montra maior e mais sedutora, mas, para já, o peso do investimento e a indefinição tecnológica podem afastar os responsáveis da marca. No entanto, a desaceleração do mercado dos elétricos pode tornar os híbridos numa aposta mais segura a curto prazo. A BYD pode animar o mercado de 2026, ou estar apenas a tentar perceber que opções tem e se fazem sentido. Os próximos meses poderão dar mais respostas.