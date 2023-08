Que piloto mais tem de melhorar o seu desempenho no resto da temporada? – Resultado sondagem | AutoSport

Max Verstappen é o piloto que mais se destacou na primeira metade da temporada da Fórmula 1, mantendo, possivelmente, o domínio no que resta cumprir do calendário. Há mais pilotos que tiveram bons desempenhos durante as 12 provas realizadas até agora, mas também há pilotos que estiveram muito abaixo daquilo que era esperado. George Russell, por exemplo, tem 49 pontos de desvantagem para o seu companheiro de equipa ou até mesmo Sergio Pérez, que passou por uma fase menos feliz na primeira metade da temporada.

Questionamos os leitores do AutoSport sobre quem seria piloto que mais tem de melhorar o seu desempenho no resto da temporada?

Sergio Pérez recolheu mais votos do que qualquer outro piloto. Com 26.8% dos votos, o piloto mexicano é, na opinião dos nossos leitores, quem tem de fazer melhor nas próximas dez provas do ano. Pérez, na antevisão do Grande Prémio dos Países Baixos, afirmou que quer aproveitar o ritmo demonstrado na Bélgica antes das férias, para dar continuidade aos bons resultados até Abu Dhabi.

O segundo piloto mais votado na sondagem efetuada foi Logan Sargeant (11.6%), o que acaba por ser natural, uma vez que o estreante ainda não conseguiu pontuar pela Williams. O terceiro piloto que surge como mais votado é Lewis Hamilton (11%), seguindo-se Charles Leclerc (10.6%) e Lance Stroll (10.3%). Curiosamente, o companheiro de equipa de Hamilton, George Russell, reuniu menos votos (8.4%) que o britânico mais velho da dupla e foi o sexto mais votado.

Vox pop

Pity: “Todos menos o Verstappen

Há vários pilotos que têm de melhorar. Sargeant, que ainda não justificou a confiança dada pela Williams, Magnussen que é um pouco melhor do que tem mostrado este ano, Perez que está a ser cilindrado pelo colega de equipa. Podia nomear mais alguns, mas estes são os que eu considero em situação mais gritante. Entre eles, escolho o Sargeant.”

leandro.marques: “Alguém que tem bastantes títulos na F1 tem de ser capaz de mostrar mais. Aqueles décimos que se ganham em relação à valia que o carro realmente vale e que só os grandes pilotos conseguem. Até para mostrar se o mérito das conquistas passadas também lhe são devidas ou só mérito das equipas que lhe deram tudo e que sempre o privilegiaram.”

F1 FOR FUN: “Sergio Perez, continua a fazer muito pouco para o carro que tem.”