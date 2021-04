Que futuro para Valtteri Bottas na Fórmula 1?

Os leitores do AutoSport consideraram que a mais provável dupla da Mercedes para 2022 é Lewis Hamilton/George Russell, a segunda mais provável George Russell/Max Verstappen, e o nome de Valtteri Bottas somente surge como terceira mais votada, com um terço dos votos da primeira, colocando o finlandês ao lado de George Russell, assumindo que Hamilton sai da F1 no final deste ano.

Ou seja, poucos acreditam que Valtteri Bottas tenha futuro na Mercedes para lá do fim deste ano.

A sua primeira corrida do ano terminou com críticas encapotadas à equipa, ao dizer que teve uma abordagem “passiva à corrida” e que devia ter sido agressiva.

É verdade que a Mercedes escolheu a estratégia do finlandês de acordo com a que optou para Hamilton, ou seja, escolheu um caminho para Hamilton e fez o contrário com Bottas, de modo a salvaguardar ambas as hipóteses.

Mas oferecendo a que tinha mais probabilidades de êxito a Hamilton. É assim há muito, a Mercedes olha para Bottas com um bom segundo piloto que nunca deu as chatices que Nico Rosberg causou com Hamilton.

O que se ouviu dizer Bottas na recente terceira temporada da Netflix, que tinha pensado em sair, foi um desabafo de quem quer ganhar e já não sabe como encarar os jornalistas nas suas explicações, sem nunca assumir que é efetivamente um bom piloto.

Por isso só lhe resta uma solução: sair da Mercedes. Ali nunca vai ter hipóteses, e depois destes anos todos, também já não vale a pena esperar que Hamilton saia.

Já não é visto como um potencial candidato ao título, mas pode ser visto com muitos bons olhos por outras boas equipas.

É perfeitamente possível que os adeptos tenham acertado na escolha da dupla de pilotos para 2022 na Mercedes, Hamilton e Russell, e por isso Bottas deve provavelmente começar a pensar no seu futuro fora da Mercedes.

Sendo verdade que os adeptos podem ver Bottas com um ‘fraco’, a verdade é que muitos se esquecem que ele está a ser comparado a um dos melhores pilotos de todos os tempos na F1. Se Bottas for para uma McLaren, Aston Martin, Alpine, e se essas equipas construírem um bom carro para 2022, Bottas é bem capaz de torrar mais o juízo à Mercedes do que fez nestes quatro anos e alguns meses.

Que ninguém duvide que Bottas é um piloto apetecível para as boas equipas da grelha da F1. Para além de que leva uma bagagem e conhecimentos muito bons.

Para que equipa isso pode suceder, é outra história. A McLaren tem agora uma dupla ainda mais forte, Lando Norris está cada vez melhor e Daniel Ricciardo é Daniel Ricciardo. Para a Ferrari a probabilidade é mínima, idem aspas para a Red Bull, ir para a Aston Martin só se Sebastian Vettel continuasse a época ao nível do que fez no Bahrein. Bottas ir para o lugar de Stroll é algo muito improvável. Para a Alpine, a maior probabilidade é trocar Esteban Ocon por Pierre Gasly, ainda que isso dependa muito do que for sucedendo este ano. Fernando Alonso está seguro. Na Alpha Tauri, nem pensar, a não ser que mudem a estratégia como mudou a Red Bull. Alfa Romeo, Williams ou Haas já seriam passos muito atrás. Não será fácil, mas Bottas tem lugar nesta F1.