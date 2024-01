Que equipa será a principal adversária da Red Bull? – Sondagem | AutoSport

Os pilotos da Red Bull venceram 21 das 22 corridas da temporada passada, assegurando a equipa austríaca o título mundial de construtores quando faltavam ainda seis corridas para o fim da época. Durante o ano, a Red Bull teve diferentes adversários a lutar pelo pódio, ainda que não tenham conseguido discutir de igual para igual o primeiro lugar com os pilotos de Milton Keynes.

A Aston Martin começou melhor a temporada comparativamente às restantes equipas e foi a estrutura mais próxima da Red Bull, mas com o passar da temporada e o ritmo com que as equipas adversárias introduziram as suas atualizações, os britânicos foram tendo desempenhos menos competitivos. Mercedes e Ferrari estiveram perto em algumas corridas, tendo, inclusivamente, Carlos Sainz vencido o GP de Singapura, mas surgiu ainda a McLaren com um bom ritmo e uma série de pódios consecutivos, triunfando Oscar Piastri na corrida Sprint do Catar, a mesma em que Max Verstappen fechou as contas do tricampeonato.

Agora que entramos no novo ano e caminhamos para o início da temporada de 2024, queremos saber a opinião dos leitores do AutoSport sobre que equipa poderá estar mais próxima da Red Bull e fazer frente aos austríacos, quem sabe a discutir o campeonato de construtores.

