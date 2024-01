Que equipa será a principal adversária da Red Bull? – Resultado sondagem | AutoSport

A Mercedes foi a equipa mais votada pelos leitores do AutoSport na recente sondagem que questionava que equipa será a principal adversária da Red Bull na próxima temporada. Com margens curtas entre as três equipas mais votadas, a estrutura de Brackley recebeu 35.7% dos votos, com a Ferrari (31.2%) e McLaren (29.9%) a serem também das preferidas dos leitores para se baterem com a Red Bull.

A equipa que esteve mais perto da Red Bull no início de 2023, a Aston Martin, somou apenas 1% dos votos, batida pela Williams (1.6%).