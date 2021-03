Quanto tempo vai demorar? De filho de Schumacher ao piloto Mick Schumacher

Dos quase 800 pilotos de Fórmula 1, desde 1950, apenas 13 são, ou foram, foram descendentes doutros pilotos. Os mais bem sucedidos, são indubitavelmente Graham e Damon Hill, que entre eles somam três mundiais. Keke e Nico Rosberg têm dois. Fim de história.

Daqui para a frente, há filhos campeões sem que o pai o tenha sido, Jacques Villeneuve, filho de Gilles Villeneuve. Houve casos de filhos que não tiveram sequer perto dos sucessos dos pais, é o caso de Nelson Piquet Jr, filho de Nelson Piquet e de Michael Andretti, filho de Michael Andretti. Há ainda os filhos de Jack Brabham, só David Brabham se qualificou para uma corrida.

Kevin e Jan Magnussen é outro caso, e na grelha atual, só resta Max Verstappen, filho de Jos Verstappen.

Só que vem aí Mick Schumacher, filho do 7 vezes Campeão Mundial, Michael Schumacher. E

Nico Rosberg é de opinião que a estreia do jovem Schumacher na F1 será “dez vezes mais difícil” do que a sua em 2006: “Não é fácil ser o ‘filho de…'”, começou por dizer Rosberg à Sport1: “será dez vezes mais difícil para o Mick porque o Michael esteve na Fórmula 1 não há muito tempo e teve muito mais sucesso. Inicialmente, a pressão sobre ele será ainda maior do que a atenção que teve Lewis Hamilton. Espero que o Mick possa pôr isso de lado e concentrar-se no seu trabalho, caso contrário, isso irá tirar-lhe muito do divertimento”, disse Rosberg, que está a dar muito bons conselhos ao jovem alemão: “se os media não aliviarem voluntariamente o Mick ele próprio terá do fazer. Ele precisa de tempo e paciência. Eu tive de esperar sete anos para ganhar a minha primeira corrida e 11 anos pelo título”, concluiu.