Quanto tempo demora um piloto a adaptar-se a uma nova equipa? Carlos Sainz explica

Carlos Sainz falou abertamente sobre os desafios enfrentados pelos pilotos de Fórmula 1 que mudam de equipa, utilizando como exemplos a sua mudança para a Williams e a transição de Lewis Hamilton para a Ferrari. De acordo com Sainz, a adaptação a um novo carro e a um novo ambiente de equipa envolve uma curva de aprendizagem acentuada que pode demorar pelo menos seis meses, e potencialmente até um ano, antes de um piloto poder ter um desempenho a 100%.

Enquanto Hamilton só ficou à frente Charles Leclerc uma vez em cinco fins-de-semana de corrida (durante o Sprint de Xangai), Sainz só conseguiu bater o seu colega de equipa da Williams, Alex Albon, pela primeira vez no Grande Prémio da Arábia Saudita. Sainz atribui estas dificuldades iniciais aos complexos ajustes necessários – desde a aprendizagem de novos sistemas até à experimentação de afinações do carro, como a travagem do motor e os mapas do diferencial – numa tentativa de encontrar o que melhor se adapta ao estilo de um piloto.

“Não estou nada surpreendido”, disse Sainz antes do Grande Prémio de Miami deste fim de semana. “Eu esperava isso para mim e esperava isso com ele [Hamilton]. Porque quando se enfrentam dois companheiros de equipa como os nossos. O Alex e o Charles conhecem as equipas por dentro e por fora e já estão a dar o máximo que o carro pode dar. Por isso, só podemos fazer um pouco melhor ou o mesmo que eles. Não se pode chegar de repente e ser dois ou três décimos mais rápido, porque não é possível. Eles já estão no limite do carro”.

“Quando se vai para uma nova equipa e se espera de si próprio e de todos os que o rodeiam que esteja a esse nível, sabe-se que vai levar tempo. Eles sabem muito mais do que nós. Vai levar algum tempo, e quanto mais cedo fizeres esse processo e quanto mais cedo estiveres a esse nível, melhor.”

Ainda assim, Sainz considera o processo gratificante, descrevendo os momentos de descoberta como “momentos eureka”, apesar de os erros serem inevitáveis durante esta transição.

“Não se pode imaginar a quantidade de mudanças, a variabilidade apenas para fazer o carro chegar a um tempo de volta semelhante”, acrescentou Sainz. “Há coisas que se adequam ao nosso estilo, outras que não, e acho que é essa luta e esse processo que me agrada. Vamos errar muitas vezes. Mas desde que gostemos e aceitemos o processo, sabemos que vamos errar algumas vezes, mas quando nos apercebermos e pensarmos “isto funciona”, é um momento eureka que sabe bem.”

Sainz ainda não teve o seu “momento eureka” e avisou que pode não chegar tão cedo para ele ou para Hamilton. Na verdade, o piloto da Williams disse que a aprendizagem de uma nova equipa, de um novo carro e de processos totalmente novos pode demorar mais de seis meses.

“Sempre disse que, para conhecer bem um carro, é preciso pelo menos meio ano a um ano para experimentar tudo com o carro”, acrescentou. “Isso não significa que não se possa ter um bom desempenho durante esse ano.”