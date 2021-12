Qual o piloto que mais se destacou no segundo pelotão? E equipa? – Sondagem | AutoSport

A Fórmula 1 não se ficou apenas pela luta entre os dois primeiros pela conquista do campeonato do mundo de pilotos. A meio do pelotão, o chamado segundo pelotão, teve batalhas incríveis, com alguns dos pilotos a imiscuírem-se na corrida dos dois da frente e até conquistaram pódios e vitórias.

Quase todas as equipas deram um passo significativo esta época em comparação com a anterior, denotando uma maior competitividade em pista. Por vezes um traçado não era o adequado a um carro de uma determinada equipa, mas no seguinte estavam já mais próximos de Red Bull e Mercedes.

Queremos saber, à semelhança da sondagem anterior sobre Max Verstappen vs. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas vs. Sergio Perez, qual a sua opinião sobre quem mais se destacou durante a época?

