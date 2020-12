Este foi um ano especial, cheio de incidências na Fórmula 1, com momentos totalmente marcantes, quer seja, por exemplo o recorde de triunfos de Lewis Hamilton, ou no polo oposto, o terrível acidente de Romain Grosjean no Bahrein. Sem dúvida que ver o francês envolto numa bola de fogo de inimaginável ferocidade, e vê-lo sair de lá incólume, foi algo que vai ficar nas nossas mentes por muito tempo, e servir de exemplo cada vez que quisermos falar da segurança na F1 e o que a FIA tem feito nesse sentido.

Mas houve vários outros momentos intensos, como por exemplo o triunfo de Pierre Gasly em Monza e depois vê-lo sentado sozinho no pódio, após as celebrações da vitória. Saboreava o maior momento da sua vida desportiva ao mesmo tempo que recordava o seu amigo Anthoine Hubert. Algo que lhe deve ter sabido muito bem depois de ter sido posto de parte pela equipa principal da Red Bull.

O triunfo de Sergio Pérez é também um momento marcante da época de 2020, naquela que foi a primeira vitória do mexicano na F1. A consistência de Pérez em pista tinha de dar frutos um dia. Vai para a Red Bull, onde provavelmente triunfará mais vezes, mas se tivesse saído da F1, seria uma forte prova que algo não está bem nesta modalidade. São apenas exemplos, há outros momentos que merecem destaque especial, porque não ver os monolugares em pista na Áustria, no primeiro treino livre do ano no Red Bull Ring depois de meses de grande incerteza. Para nós, portugueses, certamente o regresso do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, que ficará na história tal como ficaram os de 1958, 59, 60 e depois 1984 a 1996. E para si qual foi para si o momento do ano na Fórmula 1?