Qual foi o piloto que mais se destacou no segundo pelotão? E equipa? – Sondagem | AutoSport

A temporada de 2022 da Fórmula 1 desenrolou-se de forma muito diferente da de 2022. Max Verstappen cedo fechou as contas do segundo título mundial consecutivo, com as maiores discussões a ocorrerem mais atrás na classificação. O chamado segundo pelotão teve boas batalhas incríveis e quase todas as equipas deram um passo significativo esta época, denotando uma maior competitividade em pista. Por vezes um traçado não era o adequado a um carro de uma determinada equipa, mas no seguinte estavam já mais próximos da frente e com os novos carros a serem novidade para todos, o ritmo de desenvolvimento de cada monolugar, juntamente com as muitas contas que os contabilistas tinham de fazer nas sedes das equipas, demonstraram ser muito importantes nas discussões pelas posições intermédias da classificação.

Queremos saber, à semelhança da sondagem realizada no final da época passada, a opinião dos leitores do AutoSport sobre quem mais se destacou durante a época no designado segundo pelotão?

