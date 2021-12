Qual foi o piloto que mais se destacou no segundo pelotão? E equipa? – Resultados | AutoSport

A Fórmula 1 não se ficou apenas pela luta entre os dois primeiros pela conquista do campeonato do mundo de pilotos. A meio do pelotão, o chamado segundo pelotão, teve batalhas incríveis, com alguns dos pilotos a imiscuírem-se na corrida dos dois da frente e até conquistaram pódios e vitórias.

Quase todas as equipas deram um passo significativo esta época em comparação com a anterior, denotando uma maior competitividade em pista. Por vezes um traçado não era o adequado a um carro de uma determinada equipa, mas no seguinte estavam já mais próximos de Red Bull e Mercedes.

Quisemos saber, à semelhança da sondagem anterior sobre Max Verstappen vs. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas vs. Sergio Perez, qual a sua opinião sobre quem mais se destacou durante a época?

A votação sobre o piloto que mais se destacou este ano foi renhida entre Lando Norris e Carlos Sainz mas britânico levou a melhor por uma margem muito reduzida. Norris recebeu 33.9% contra 32.3% do espanhol da Ferrari, com Fernando Alonso a ficar com a terceira posição (13.3%), à frente de Pierre Gasly (12.9%). Esteban Ocon e Charles Leclerc empataram com 2.7% dos votos, muito longe do top 4 acima referido enquanto que Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel, Lance Stroll e Yuki Tsunoda tiveram votações residuais.

Lando Norris ganhou muitos fãs este ano e os leitores AutoSport elogiaram frequentemente as prestações do piloto da Mclaren, enquanto Sainz fez da regularidade o seu trunfo e apesar de nem sempre brilhar, foi sempre dos mais consistentes e o quinto lugar na tabela de pilotos foi um prémio merecido. Já Lando mostrou este ano que tem estofo para lutar por campeonatos. Gasly manteve a toada de 2020 e fez uma época tremenda, levando a Alpha Tauri às costas durante toda a época, naquele que foi o melhor ano da equipa. Ricciardo foi demasiado inconstante e teve muitas prestações cinzentas, enquanto Vettel ficou na sombra da pouca competitividade do seu monolugar.

VOX POP

Cágado1



O conceito de “destacar” pode ter várias interpretações. Votei naquele de quem não esperava muito, mas fez várias exibições de arregalar o olho: Alonso.

831ABO

Votei no Lando Norris, essencialmente por ter confirmado o potencial que vejo nele desde 2016, ano em que comecei a acompanhar a sua carreira; mas podia ter votado Pierre Gasly, que cada vez mais se está a mostrar como um piloto extraordinário.

Quanto aos construtores, votei na Ferrari, essencialmente por terem finalmente superado o grande problema que os impediu de serem campeões depois de 2007 – a falta de desenvolvimento do carro ao longo da época. Este ano lutaram pelo terceiro lugar e conseguiram-no. Mas o meu voto também podia ter ido para a McLaren, que finalmente voltou às vitórias (embora com o piloto errado e em circunstâncias fortuitas), mas falhou no desenvolvimento do carro quando era mais importante. Talvez para se concentrar no carro de 2022? E a Alpha Tauri também esteve muito bem, mas como só posso votar numa equipa, voto na Ferrari.

RPMS*™



Piloto: Alonso. Esteve dois anos fora da F1, regressou e fez um excelente campeonato.

Bateu o seu jovem e rápido companheiro de equipa, e conseguiu o feito de acabar o campeonato dentro do top10 com o seu modesto Alpine. Grande Alonso!

Equipa: Ferrari. Melhoraram bastante em relação ao ano passado. Acabam a temporada num excelente 3º lugar nos construtores e demonstraram que as decisões tomadas para este ano foram as mais acertadas. Muito bem Ferrari!

Cumprimentos

Scb



Sainz, primeiro ano na Ferrari, termina em 4º no campeonato, bate Leclerc, muito cerebral, calmo. Se tiver material julgo que será mais ameaça do que o monegasco.

Por equipas votei na McLaren. Apresentou um bom carro, boa organização, o fantástico GP de Monza, o quase de Sochi. Foi batida pela Ferrari mas notou se que muito cedo começou a trabalhar para 2022.