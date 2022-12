Qual foi o piloto que mais se destacou no segundo pelotão? E equipa? – Resultado da Sondagem | AutoSport

A temporada de 2022 da Fórmula 1 desenrolou-se de forma muito diferente da de 2022. Max Verstappen cedo fechou as contas do segundo título mundial consecutivo, com as maiores discussões a ocorrerem mais atrás na classificação. O chamado segundo pelotão teve boas batalhas incríveis e quase todas as equipas deram um passo significativo esta época, denotando uma maior competitividade em pista. Por vezes um traçado não era o adequado a um carro de uma determinada equipa, mas no seguinte estavam já mais próximos da frente e com os novos carros a serem novidade para todos, o ritmo de desenvolvimento de cada monolugar, juntamente com as muitas contas que os contabilistas tinham de fazer nas sedes das equipas, demonstraram ser muito importantes nas discussões pelas posições intermédias da classificação.

Quisemos saber, à semelhança da sondagem realizada no final da época passada, a opinião dos leitores do AutoSport sobre quem mais se destacou durante a época no designado segundo pelotão?

Entre os pilotos os votos dividiram-se na maioria entre dois pilotos: Lando Norris e Fernando Alonso. Curiosamente o Google Forms decidiu que a opção Lando Norris tivesse a cor azul, típica da Alpine, e Alonso o cor de laranja, muito próximo do papaia dos McLaren. Mas a legenda ajuda a perceber que o jovem piloto britânico obteve 43,2% dos votos dos nossos leitores e o experiente Alonso, 42,4%. Uma diferença curta entre aquelas que foram os dois protagonistas do segundo pelotão em 2022 segundo a nossa sondagem. Muito longe ficou Sebastian Vettel (8% dos votos), que foi o terceiro piloto mais votado.

Em relação às equipas, houve um vencedor claro na sondagem efetuada. Com 70,7% dos votos, a Alpine levou também aqui vantagem sobre as restantes equipas do segundo pelotão. A McLaren obteve apenas 16,3% dos votos e a Alfa Romeo 7,3%.

VOX POP

917/30: “Lando! Ficou muito à frente de todos os outros no campeonato do 2º pelotão, sempre muito rápido, sem erros e por vezes a lutar com carros bem superiores ao seu. Alonso poderia ter dado luta a Norris por esse “título” mas a fiabilidade do Alpine não deixou, no entanto as exibições do espanhol em nada foram inferiores às de Lando. Uma nota para Ocon que esteve bem melhor que em anos anteriores, tendo andado sempre muito perto de Alonso, com particular destaque para a sua fabulosa exibição no Japão! Quanto a equipas votei na McLaren que com um Ricciardo em forma teria facilmente batido a Alpine.”

Frenando_Afondo™: “Piloto: Lando Norris. Mesmo com um McLaren inferior aos Alpine conseguiu lutar pelo “melhor do segundo pelotão”. Diz muito do seu talento. Equipa: Alpine. O trabalho mega-super-fantástico de Ocon não passou despercebido carregando a Alpine às costas para o 4º lugar dos construtores e comendo Alonso à cebolada com batatas a murro, fio de azeite e bróculos cozidos!”

NOTEAM1: “Só existem duas opções na verdade, Lando e Alonso. Quem mais se destacou foi mesmo o Lando Norris, porque basicamente viveu numa realidade à parte de todos os outros. Foi completamente dominador em todos os aspectos. Dizimou o seu colega de equipa e levou a Mclaren para um patamar ao qual não pertencia. Alonso também podia ser o vencedor da categoria, simplesmente porque é avassalador ver um piloto com a sua idade ser ainda tão capaz.

A equipa que mais se destaca acaba por ser a Alpine. Mesmo com os problemas de fiabilidade à mistura, conseguiram obter um 4ºlugar na tabela dos constructores com relativa tranquilidade, o que só demonstra a valia do carro francês”.