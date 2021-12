Qual foi o piloto que mais se destacou no fundo do pelotão? E equipa? – Sondagem | AutoSport

Enquanto George Russell atingiu o seu primeiro pódio da carreira na controversa corrida de Spa-Francorchamps, Nicholas Latifi conseguiu amealhar os primeiros pontos na Fórmula 1. Já os pilotos da Alfa Romeo, não tiveram o ano que possivelmente esperavam, mas ainda assim no final da época pareciam mais fortes que os adversários diretos. Os dois rookies da Haas, tiveram sortes diferentes, ambos com carros com bem menor desempenho que os restantes pilotos. Mick Schumacher conseguiu por duas vezes passar à Q2 e Nikita Mazepin, embora tenha começado o ano com alguns imbróglios, conseguiu terminar o ano com melhores desempenhos.

A nossa questão é simples: dos seis pilotos do fundo da tabela classificativa, quem se destacou mais durante os nove meses de competição? E a equipa?



A carregar…